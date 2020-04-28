Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

Испанская спортивная газета Marca запустила на своем сайте голосование за выбор лучшей эмблемы футбольного клуба по всему миру. В список вошли логотипы 50 команд.

Среди номинатов: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Аякс», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», ЦСКА, «Наполи», «Црвена Звезда» и другие.

Лучшая эмблема будет выбрана с помощью открытого голосования, сроки проведения которого не уточняются. Ранее победу в предыдущем опросе одержал «Палмейрас».

Полный список клубов-претендентов смотрите — здесь