Экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир сборной Ямайки Шелтон умер в возрасте 35 лет

Скончался бывший форвард нижегородской «Волги» и «Шеффилда» Лутон Шелтон, информирует пресс-служба ФИФА.

Ему было 35 лет. С 2018 года Шелтон болел боковым амиотрофическим склерозом, поразившим его нервную систему.

Шелтон являлся лучшим бомбардиром сборной Ямайки. В 75 играх он забил 35 голов.

За «Волгу» Шелтон вступал в 2013-2015 годах, провел 23 матча и забил два гола.