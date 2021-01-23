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Экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир сборной Ямайки Шелтон умер в возрасте 35 лет

08:03
Лутон Шелтон. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Лутон Шелтон. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Скончался бывший форвард нижегородской «Волги» и «Шеффилда» Лутон Шелтон, информирует пресс-служба ФИФА.

Ему было 35 лет. С 2018 года Шелтон болел боковым амиотрофическим склерозом, поразившим его нервную систему.

Шелтон являлся лучшим бомбардиром сборной Ямайки. В 75 играх он забил 35 голов.

За «Волгу» Шелтон вступал в 2013-2015 годах, провел 23 матча и забил два гола.

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