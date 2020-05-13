Экс-форвард «Амкара» Якубко рассказал, как его сын переболел коронавирусом
Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко, игравший в России за «Сатурн», «Химки», «Москва», «Динамо» и «Амкар», в интервью «Известиям» рассказал о ситуации с коронавирусом в его стране. Также он признался, что испугался, когда его сын заболел.
— Какова ситуация с коронавирусом в Словакии?
— Потихоньку уже открываются все магазины. Ограничительные меры снимаются поэтапно. Постепенно начинают работать рестораны, парикмахерские.
— Насколько было сложно в момент пика пандемии?
— Сложно было, потому что болел мой маленький сын. Нам пришлось сидеть дома почти шесть недель. Это было жестко, на улицу вообще нельзя было выходить. А так всё в целом нормально: люди ходят на работу в масках, соблюдают дистанцию в 2 м. Я бы сказал, что меня удивило, насколько в Словакии дисциплинированные люди. Все придерживались правил и рекомендаций, поэтому у нас в стране не так много заболевших. В последнее время прибавляется максимум по 5-7 заболевших в день.
— Насколько сложно протекала болезнь у вашего сына?
— Если бы нам никто не сказал, что это именно коронавирус, мы бы подумали: обычный грипп. Были повышенная температура и кашель. Доктор прописал сыну антибиотики. Спустя два дня после этого все прошло. Так что все оказалось не так сложно.
— Вы испугались, когда узнали диагноз?
— Конечно, испугался. Но потом позвонил своим друзьям-врачам, и они меня успокоили. Сказали, что просто нужно подлечиться и все пройдет.
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https://iz.ru/1010166/sevastian-terletckii/esli-ne-znal-chto-u-syna-koronavirus-podumal-obychnyi-gripp