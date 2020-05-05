Джоузи Алтидор: «Власти США сообщили об НЛО, но людям все равно из-за коронавируса! Безумное время»

Нападающий «Торонто» Джоузи Алтидор рассказал о своем отношении к НЛО.

Ранее Пентагон рассекретил видеозаписи, сделанные во время полетов ВМС США в 2004 и 2015 годах. На записях запечатлены летающие объекты, происхождение которых не установлено.

— Недавно выкладывал в Twitter изображения НЛО, не думаю, что люди уделяют этому должное внимание, — приводит Vice слова Алтидора. — Правительство США только что сообщило нам такие новости, а никто даже не заметил! Это показывает, насколько безумные настали времена. Нам сказали, что видели НЛО, но из-за коронавируса это никого не волнует! Поэтому я и написал про это у себя в Twitter. Верю ли я в инопланетную жизнь? Не знаю, что думать, но эти видео, похоже, подтверждают, что там что-то есть, иначе летчики-истребители не сделали бы эти записи.