«Думал, что умру». Паредес рассказал, как попал в аварию

Бывший полузащитник «Зенита», теперь выступающий за «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как угодил в автомобильную аварию во времена, когда играл за «Рому».

— Мы с партнерами по команде, Хуаном Итурбе и Диего Перотти отправились на концерт в сопровождении наших супруг, — приводит Football Italia слова Паредеса. — Все приехали на своих машинах. Как же нам повезло, что все не закончилось трагедией. После концерта мы поехали домой, было уже поздно, на дороге — никого. Мы подъехали к светофору и решили проехать на красный, потому что рядом не было никого, кроме нас. Как только я начал выезжать, увидел, как чужая машина едет прямо в нашу. Постарался затормозить, уйти вправо, но сзади меня ехал Итурбе на своем джипе. У меня была маленькая машина, я думал, что сейчас въеду в Хуана. В тот момент подумал, что умру. Пытаясь уйти от столкновения с Итурбе, я ехал уже на двух колесах! Жена была просто в бешенстве, когда мы вышли из машины, сказала, что мы просто сумасшедшие. Еще чуть-чуть, и случилась бы трагедия.