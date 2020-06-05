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Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов

16:58

Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов, сообщает Reuters. Ранее автобус с игроками команды закидали камнями, пострадали двое — Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Они поранились осколками стекла и были доставлены в больницу.

По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов «Бенфики». Неизвестные написали на домах угрозы. Сообщается, что пострадало жилье полузащитника «орлов» Пиззи.

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