Дочь Марадоны расплакалась во время акции в память о легенде сборной Аргентины

Дочь Диего Марадоны Дальма расплакалась во время матча чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз» (2:0). Футболисты хозяев почтили память бывшего нападающего клуба Марадоны после мяча, забитого форвардом Эдвином Кардоной.

Все игроки команды подошли ближе к ложе, где Марадона обычно наблюдал за матчами, положили на газон его футболку и устроили овацию в память о легенде мирового футбола.

Дальма сидела в ложе и не смогла сдержать эмоции. После игры футболисты вновь почтили память Марадоны, а девушка вновь заплакала.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.

Boca Juniors players celebrated their first goal in front of Maradona's daughter, who was sitting in his suite at the Bombonera ??



(via @Xeneizados) pic.twitter.com/0E9Ymi6xny — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2020