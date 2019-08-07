Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан объявил во вторник о своем уходе из профессионального футбола во время интервью Telemundo de Canal 12. Последней командой, в которой играл уругваец, была гонконгская "Китчи". Последняя игра с участием 40-летнего уругвайца состоялась 13 мая 2018 года.

– Принять это решение было нелегко, но уже несколько раз в интервью мне задавали вопросы по этому поводу, и хотя мне не хотелось, чтобы этот момент наступил, но все знали, что однажды придется прекратить профессионально играть в футбол, – сказал игрок, которому исполнилось 40 лет в мае. – Недавно я получил предложение, но я всегда был избирателен. У меня были другие приоритеты, и я знал, что близится конец карьеры.

Конечно, проведем прощальный матч. В Уругвае, конечно, но переговоры все еще идут. С номером 10 и футболкой сборной Уругвая люди показывали мне любовь, и думаю это было бы идеально, но пока нет каких-то планов по поводу формата.