Даниэле Де Росси: "Я просто хочу играть в футбол и ничего больше"

Новичок "Бока Хуниорс" Даниэле Де Росси объяснил свое решение продолжить карьеру в Аргентине. 36-летний итальянец перебрался в аргентинский клуб на правах свободного агента.

– Я просто хочу играть в футбол и ничего больше, – цитирует Canal+ Де Росси. – В Аргентине я собираюсь заниматься именно этим, здесь прекрасная обстановка и, прежде всего, страсть, которая, на мой взгляд, самое важное в футболе. Я живу футболом 24 часа в сутки.

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