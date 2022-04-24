Черчесов поделился эмоциями после победы с «Ференцварошем» в чемпионате Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула в Венгрии.

«Одним ударом убили двух зайцев: завоевали чемпионский титул и победили в дерби. Стоит признать, что мы провели е лучший матч. Но достигли своей цели. И это самое главное.

Мы выиграли чемпионат, но расслабляться нельзя. Нас еще ждет финал Кубка. И мы относимся к этому очень серьезно. Мы хотим сделать победный дубль», — цитирует тренера сайт «Ференцвароша».

«Ференцварош» является самой титулованной командой Венгрии, клуб в 33-й раз в истории стал чемпионом страны.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Для наставника это третий титул в тренерской карьере, ранее он приводил к победе в национальном первенстве и в кубке страны польскую «Легию» (в сезоне-2015/16).