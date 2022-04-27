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Магомед Адиев возглавит сборную Казахстана

Российский специалист Магомед Адиев возглавит сборную Казахстана
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Новым главным тренером сборной Казахстана по футболу станет российский специалист Магомед Адиев, информирует Meta-ratings.kz. Официально о назначении будет объявлено 29 апреля.

Адиев уже имеет опыт работы в Казахстане: с апреля 2021 года он возглавляет карагандинский «Шахтер». Под его руководством клуб провел 38 матчей, 17 из которых выиграл и 12 проиграл.

По итогам прошлого сезона «Шахтер» занял седьмое место в чемпионате Казахстана и дошел до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступил «Кайрату».

До переезда в Казахстан Адиев работал на различных тренерских должностях в «Чайке», «Ахмате», «Анжи», «Нижнем Новгороде» и других российских клубах.

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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