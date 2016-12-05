CAS оставил в силе шестилетнюю дисквалификацию Блаттера

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию экс-главы ФИФА Зеппа Блаттера на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности, сообщает официальный сайт CAS.
80-летний швейцарец в августе в течение 14 часов находился на заседании CAS в Лозанне. В рамках слушания рассматривалась его мартовская апелляция на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.
Первоначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет.
staerswimmer23
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tarkys
В 80 лет, сохранить такую тягу к деньгам, мама миа...
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