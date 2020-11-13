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Бывший тренер «Шахтера» возглавит сборную Кувейта

13 ноября 2020, 23:25
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Бывший тренер юношеской команды «Шахтера» Андрес Карраско возглавит сборную Кувейта, сообщает AS.

По совместительству Карраско будет возглавлять олимпийскую сборную страны. Помогать ему будут Карлос Антон, Дэвид Родригес и Кот Перес.

Стоит отметить, что в сборные Кувейта разных возрастов пришли и другие испанцы. Карраско работал в донецком «Шахтере» с 2018 года.

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