Бывший тренер «Шахтера» возглавит сборную Кувейта
Бывший тренер юношеской команды «Шахтера» Андрес Карраско возглавит сборную Кувейта, сообщает AS.
По совместительству Карраско будет возглавлять олимпийскую сборную страны. Помогать ему будут Карлос Антон, Дэвид Родригес и Кот Перес.
Стоит отметить, что в сборные Кувейта разных возрастов пришли и другие испанцы. Карраско работал в донецком «Шахтере» с 2018 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.