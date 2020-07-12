Бывший клуб Комличенко с российским защитником не смог пробиться в еврокубки

«Слован» обыграл «Младу Болеслав» в решающем матче за место в Лиге Европы. «Млада» выиграла плей-офф за участие в дополнительной игре за еврокубки, но во встрече с клубом из Либереца уступила 0:2.

В составе «Млады» 90 минут отыграл российский защитник Алексей Татаев. Первую половину сезона цвета команды защищал форвард сборной России Николай Комличенко, который зимой перешел в московское «Динамо».

Таким образом, от Чехии в Лигу чемпионов попали чемпион страны «Славия» и «Виктория Пльзень». В Лиге Европы сыграют «Спарта», «Яблонец» и «Слован».