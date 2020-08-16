Бывший игрок «Арсенала» и «Милана» Сендерос стал спортивным директором «Серветта»

Бывший защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос занял пост спортивного директора «Серветта», сообщает официальный сайт клуба. В должность специалист вступит 17 августа. Он будет отвечать за спортивные операции клуба и вместе с технической комиссией определять дальнейшее развитие стратегии «Серветта».

— Рад вернуться в родной клуб и буду неустанно работать с технической комиссией, чтобы продолжить его развитие. Хочу поблагодарить президента и членов клуба за предоставленную возможность, — сказал Сендерос.

Сендерос — воспитанник «Серветта», он занимался в клубной академии с пяти лет, а в 2002 году дебютировал за первую команду. В начале 2003-го он перешел в лондонский «Арсенал», с которым выиграл Кубок Англии и дошел до финала Лиги чемпионов. Позднее в его карьере были «Милан», «Эвертон», «Фулхэм», «Валенсия», «Астон Вилла», «Грассхоппер», «Рейнджерс», «Хьюстон Динамо». В 2019 году защитник завершил карьеру в швейцарском «Кьяссо».

В сборной Швейцарии Сендерос провел 57 матчей, забил 5 мячей и принял участие в ЧМ-2006, 2010 и 2014, а также Евро-2008.

35-летний Сендерос говорит на семи языках: французском, немецком, итальянском, английском, испанском, португальском и фарси. Еще в бытность футболистом он проходил обучение в спортивном комитете УЕФА и Королевской федерации футбола Испании.