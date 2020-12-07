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Бывший хавбек «Бетиса» Посуэло назван самым ценным игроком MLS

23:21
Алехандро Посуэло. Фото USA Today Sports
Алехандро Посуэло. Фото USA Today Sports

Полузащитник «Торонто» Алехандро Посуэло назван самым ценным футболистом MLS по итогам сезона-2020. 29-летний испанец в 25 играх сезона отметился 9 голами и 10 передачами.

«Торонто» занял второе место в Восточной конференции, а в плей-офф вылетел в первом раунде, уступив «Нэшвиллу» (0:1).

Посуэло стал вторым MVP сезона из «Торонто» после победы Себастьяна Джовинко в 2015 году.

Посуэло — воспитанник «Бетиса», также в его карьере были «Суонси», «Райо Вальекано», и «Генк». За «Торонто» он играет с 2019 года.

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