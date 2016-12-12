14:57 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Божович – в Россию или Китай, Чернышов – в "Црвену Звезду"

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Миодраг Божович объявил об уходе из "Црвены Звезды" и в ближайшую среду проведет последний матч во главе этой команды. 48-летний тренер, известный по работе с "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Ростовом" и "Локомотивом", может вернуться в Россию. Кроме того, у черногорского специалиста есть вариант трудоустройства в Китае.

Желающих занять место Божовича в "Црвене Звезде", лидирующей в чемпионате Сербии, хватает. Сам он в беседе с генеральным директором клуба Звезданом Терзичем рекомендовал Андрея Чернышова, который тренирует "Спартак" из Суботицы. В сербской суперлиге спартаковцы идут сейчас шестыми. (Александр БОБРОВ)

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