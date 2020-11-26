Бекхэм вспомнил волнение, которое испытал при встрече с Марадоной

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны. Легендарному аргентинцу было 60 лет.

«Печальный день для Аргентины и для футбола, когда мы отмечаем величие того, что дал нам этот человек... Тот, кто играл со страстью, духом и был не чем иным, как чистым гением... Я был так взволнован, когда встретил Диего. Мы все будем скучать по нему. Покойся с миром», — написал Бекхэма в Instagram.