Проститься с Марадоной придет около миллиона человек

Церемония прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной, который умер в среду, пройдет в «Каса Росада» — президентском дворце. Как сообщает La Nacion, ожидается, что проститься с легендой придут около миллиона человек.

Церемония начнется завтра утром и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии коронавируса.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.