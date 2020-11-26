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Проститься с Марадоной придет около миллиона человек

05:05
Диего Марадона. Фото Instagram
Диего Марадона. Фото Instagram
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Церемония прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной, который умер в среду, пройдет в «Каса Росада» — президентском дворце. Как сообщает La Nacion, ожидается, что проститься с легендой придут около миллиона человек.

Церемония начнется завтра утром и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии коронавируса.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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