Езил не планирует покидать «Фенербахче», несмотря на отстранение от тренировок

Полузащитник Месут Езил не планирует покидать «Фенербахче», несмотря на то, что его отстранили от первой команды. Действующий контракт 33-летнего немца рассчитан до 2024 года.

«Здесь начался определенный процесс. Месут сейчас тренируется отдельно. Он имеет право продолжать работу в команде согласно статье в его контракте. В настоящее время ожидается окончательное решение. Посмотрим, что произойдет дальше», — сообщил агент игрока Эркут Согут в интервью Fanatik.

На прошлой неделе стало известно, что «Фенербахче» отстранил полузащитников Месута Езила и Озана Туфана от работы с первой командой из-за конфликта с главным тренером клуба Исмаилом Карталом. Решение об отстранении футболистов было принято после встречи Картала с руководством клуба.

В этом сезоне Езил сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.