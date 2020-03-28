БАТЭ впервые в истории проиграл два стартовых матча чемпионата Белоруссии

БАТЭ уступил «Славии» во втором туре чемпионата Белоруссии-2020 — 1:2. В первом туре клуб из Борисова проиграл «Энергетику-БГУ». Таким образом, БАТЭ впервые в истории уступил в двух стартовых матчах сезона.

В высшей лиге БАТЭ дебютировал в сезоне-1998 и с ходу стал вице-чемпионом. Уже на следующий сезон клуб завоевал первое золото, а всего на его счету 15 чемпионств, включая 13 подряд с 2006 по 2018 год. В сезоне-2019 команда стала второй.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями.