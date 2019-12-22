По данным D&F, самым популярным клубом в Twitter в период с 1 января по 30 ноября 2019 года стала «Барселона». На сообщения в ее аккаунте реагировали 94,5 миллиона раз — ставили лайки, ретвитили или сопровождали комментариями. Второе место у «Ливерпуля» — 87,1 миллиона, третий — «Фламенго» (86 миллионов).

Каталонская команда идет первой и в Instagram — 1,081 миллиарда лайков и комментариев. У «Манчестер Юнайтед» 757 миллионов, «Ливерпуля» — 718 миллионов, «Ювентуса» — 705 миллионов.