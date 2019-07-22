Андре Виллаш-Боаш: "Хочу иметь связь с "Порту", но не как тренер"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш в интервью O Jogo признался, что по-прежнему думает о "Порту". Он тренировал "драконов" в сезоне-2010/11.

– Где вы видите себя через 10 лет?

– Не могу сказать, я хочу оставаться в футболе, но не как тренер. У меня есть идеи, и я много думаю о "Порту". Я был фанатом "Порту" с самого рождения и у меня есть амбиции.

– Как руководитель?

– Может быть (смеется). Я пережил самый красивый опыт в моей жизни, когда тренировал свой клуб. То, что я пережил в том сезоне, было невероятным. Я много думаю о будущем клуба, и да, возвращение возможно.