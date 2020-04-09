Алексей Татаев сообщил, что футболистам «Млады» урезали зарплату на 20 процентов

Защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев рассказал о решении клуба урезать зарплату футболистов на 20 процентов из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

— У нас этот вопрос быстро решился, — цитирует «РИА Новости» Татаева. — Капитан команды обсудил всё с руководством клуба, они вместе пришли к выводу, что нужно сократить зарплаты на 20%. Никто из пацанов не написал чего-то против, все очень быстро решили. Тут же еще со «Шкодой» летом заканчивается контракт, а завод не работает три последние недели. Это сумасшедший удар по экономике, поэтому против сокращения никто не возражал — все всё понимают.

«Млада» выкупила Татаева у «Краснодара» зимой 2020 года, до этого россиянин выступал за чешский клуб на правах аренды с зимы 2019 года. 21-летний футболист провел за чешскую команду 20 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 забитых мяча.