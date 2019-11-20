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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Александр Лукашенко: «И футболисты, и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят!»

01:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК страны заявил, что успешным спортсменам необходимо участвовать в развитии спорта.

— Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране, — подчеркнул Лукашенко. — Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят.

Задача номер один министру — свято беречь государственную собственность, которая передается в распоряжение спортсменов, где они могут тренироваться и показывать высокие результаты. Об этом я его уже предупредил. То же самое и в НОКе должно быть.

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