Александр Лукашенко: «И футболисты, и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК страны заявил, что успешным спортсменам необходимо участвовать в развитии спорта.

— Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране, — подчеркнул Лукашенко. — Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят.

Задача номер один министру — свято беречь государственную собственность, которая передается в распоряжение спортсменов, где они могут тренироваться и показывать высокие результаты. Об этом я его уже предупредил. То же самое и в НОКе должно быть.