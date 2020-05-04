АЕК Карреры вернулся к тренировкам. Пока индивидуальным

АЕК снова открыл клубную базу для тренировок, сообщает пресс-служба клуба. На входе установлена специальная рамка для измерения температуры. Сотрудники и игроки соблюдают дистанцию и носят защитные маски, кроме того, футболистов проверяют на коронавирус.

Игроки с сегодняшнего дня приступают к тренировкам, пока в индивидуальном порядке.

АЕК возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. После 26 туров афиняне занимают третье место в таблице, в 1 очке от зоны Лиги чемпионов.