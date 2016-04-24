Гол Джеррарда помог "Гэлакси" разгромить "Реал Солт-Лейк", Мовсисян отыграл весь матч

"Лос-Анджелес Гэлакси" разгромил "Реал Солт-Лейк" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 5:2. Полузащитник хозяев Стивен Джеррард отметился голом, а также не реализовал пенальти на первых минутах. В составе гостей все 90 минут на поле провел арендованный у "Спартака" нападающий Юра Мовсисян.

MLS

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Реал Солт-Лейк" – 5:2 (4:1)

Голы: Мартинес, 16 (0:1). Зардес, 19 (1:1). Маджи, 26 (2:1). Боатенг, 41 (3:1). Дос Сантос, 45 (4:1). Моралес, 70 – с пенальти (4:2). Джеррард, 90+1 (5:2).

Нереализованный пенальти: Джеррард, 6 (Л) – вратарь.