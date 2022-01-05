«Рейнджерс» подпишет новый контракт с сыном Хаджи

«Рейнджерс» планирует подписать новый контракт с полузащитником Янисом Хаджи. Об этом отец игрока Георге Хаджи, который является бывшим игроком «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая», сообщил в интервью журналисту FourFourTwo.

По информации источника, новое соглашение с 23-летним румыном будет рассчитано до 2024 года.

В этом сезоне Хаджи сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 7 миллионов евро.

Напомним, летом 2019 года «Спартак» пытался подписать Яниса Хаджи, но сделка не состоялась.