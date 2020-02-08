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39 лет назад произошла самая крупная трагедия в истории греческого футбола

11:00
Фанаты "Олимпиакоса". Фото Youtube
Фанаты "Олимпиакоса". Фото Youtube
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8 февраля 1981 года на матче чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и АЕКом (6:0) произошла трагедия.

После окончания матча болельщики «Олимпиакоса» начали покидать стадион. Главной причиной трагедии стали частично закрытые ворота. При выходе несколько болельщиков споткнулись на последних ступенях, из-за чего началась цепная реакция падений. Упавшие люди не могли встать из-за наступающих сзади. В результате 19 человек скончались на месте, еще двое — в больнице, пострадало 55 человек.

В память об этом событии каждый год 8 февраля на стадионе проводится поминальная служба в честь погибших в этой трагедии.

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