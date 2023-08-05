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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Кисики, бабочки, грибы, рыжики: основные термины и сленг в фигурном катании

Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Словарь фигуристов и тренеров, комментаторов и фанатов.

В фигурном катании, как и в любой профессиональной деятельности, есть своя терминология. Ее используют спортсмены, тренеры, телекомментаторы и просто зрители, которые регулярно смотрят соревнования. Последние делают это ради того, чтобы показать свою осведомленность и вовлеченность в тайны любимого вида спорта. В этой лексике присутствуют как официальные названия каких-либо элементов, так и сленг. «СЭ» рассказывает об основных понятиях в фигурном катании.

Элементы программ

Программа — набор конкретных элементов, которые фигурист исполняет под музыку на соревнованиях. Как правило, новые программы ставятся каждый сезон, но порой речь идет не о новых постановках, а об улучшении старых.

Короткая программа — первый вид соревнований, состоящий из фиксированного набора элементов в зависимости от дисциплины фигурного катания. Длительность составляет 2 минуты 50 секунд.

Произвольная программа — вторая часть соревнований, которая состоит из конкретного арсенала элементов. У женщин длится 4 минуты 10 секунд, у мужчин и парников — 4 минуты 30 секунд.

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Чистить — совершенствовать технические элементы программы по ходу сезона.

Аксель, тулуп, флип, лутц, сальхов, риттбергер — названия шести прыжков, которые фигуристы исполняют в одиночном и парном катании.

Дупель — упрощенное название прыжка двойной аксель.

Триксель — упрощенное название прыжка тройной аксель.

Квад — четверной прыжок.

Катальщица/катальщик — фигурист, который отличается отличным скольжением.

Нога фигуристки на льду
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вращение — один из основных элементов, который спортсмен исполняет на одной (на соревнованиях) или двух ногах (в качестве упражнения на тренировке). Фигурист скользит по окружности в различных позициях.

Дорожка шагов — один из обязательных элементов программ фигуристов, состоящий из последовательности шагов и поворотов. Есть два типа дорожек, которые исполняют спортсмены в прокатах: техническая и хореографическая.

Техническая дорожка — элемент, оцениваемый техническими специалистами и судьями. Исполняется только в короткой программе.

Хореографическая дорожка — элемент, оцениваемый судьями. Исполняется фигуристами в произвольной программе. Обязательно должен содержать спираль — скольжение на четком ребре конька в одной позе с поднятой свободной ногой.

Каскад — комбинация прыжков, которые идут друг за другом без промежуточных шагов или перегруппировок.

Риттовый каскад — каскад прыжков, где тройной риттбергер идет вторым элементом.

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Секвенция — комбинация прыжков, которая выполняется с более длительной подготовкой ко второму элементу, чем в каскаде.

Ультра-си — элементы повышенной сложности. Например, в женском одиночном катании это может быть четверной прыжок или тройной аксель.

Техника — первая оценка программы фигуриста, которая состоит из баллов за элементы с надбавками и понижениями GOE.

Компоненты (компы) — вторая оценка программы фигуриста помимо основных элементов.

GOE — надбавка за качество исполненного фигуристом элемента. Может быть как положительной, так и отрицательной.

Грибы — завышенные баллы, поставленные фигуристу судейской бригадой ради того, чтобы показать результат выше, чем тот заслуживает.

Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ошибки в прокатах

Бабочка — ошибка фигуриста при группировке в прыжке, в результате которой он «раскрывается» и делает один оборот, вместо запланированных двух-трех-четырех.

Степ-аут — ошибка при исполнении прыжка, когда фигурист спотыкается во время выезда и/или подставляет вторую ногу для того, чтобы удержаться на ногах.

Падение — потеря фигуристом равновесия при исполнении какого-либо элемента, в результате которого большая часть тела оказывается на льду. Как вариант — спортсмен опирается на любую часть тела, включая кисти рук и колени.

Неверное ребро — ошибка при исполнении лутца или флипа, когда фигурист заходит на прыжок с неправильного ребра (внутреннего на лутце и внешнего на флипе). Наказывается судьями снижением баллов.

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Неясное ребро — ситуация, при которой нет четкого понимания, с какого ребра фигурист зашел на флип или лутц. Как правило, не наказывается серьезным снижением баллов.

Флутц — прыжок лутц, исполненный с неверного ребра, то есть с внутреннего.

Недокрут — прыжок, при исполнении которого фигурист не сделал нужное количество оборотов, завершив их уже после приземления. Бывает до 90 градусов (не наказывается судьями), до 180 градусов — снижает стоимость прыжка до 70 процентов. Недокрут на большее количество градусов оценивается как прыжок на один оборот меньше заявленного.

Галка — обозначение недокрута в судейском протоколе.

Преротейшен — недокрут, который фигуристы допускают в начальной фазе прыжка. Не наказывается судьями и не считается за ошибку.

Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы

Одиночник — спортсмен, выступающий в одиночном катании.

Парники — те, кто выступает в дисциплине «спортивные пары».

Квадист — фигурист, исполняющий прыжки в четыре оборота.

Левша — исполняющий прыжки и прочие элементы по часовой стрелке.

Полировщик — неудачник, который в каждом прокате допускает как минимум одно падение.

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Императрица — прозвище российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Ками — прозвище российской фигуристки Камилы Валиевой.

Заги — уменьшительно-ласкательное прозвище российской фигуристки Алины Загитовой.

4А — сокращенное обозначение фигуристок Алины Загитовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой — их имена начинаются на букву «А».

Мишки — фанатское прозвище российской спортивной пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кисики — фанатское прозвище спортивной пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Рыжики — прозвище пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Русская Ракета — прозвище Александры Трусовой, которое ей придумали поклонники за исполнение сложного технического контента.

Феечка — прозвище Анны Щербаковой.

ТЩК — аббревиатура, обозначающая трех фигуристок: Александра Трусова (Т), Анна Щербакова (Щ), Алена Косторная (К).

ВУХ — аббревиатура, объединяющая следующих фигуристок: Камила Валиева (В), Дарья Усачева (У) и Майя Хромых (Х).

Татьяна Тарасова и Алексей Мишин
Татьяна Тарасова и Алексей Мишин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренеры

ТШТ — аббревиатура, обозначающая тренерский штаб Этери Тутберидзе, работающий на катке «Хрустальный» в Москве.

Профессор — прозвище советского и российского тренера из Санкт-Петербурга Алексея Мишина, который является профессором университета имени Лесгафта.

ТАТ — сокращение от «Татьяна Анатольевна Тарасова». Речь о знаменитом советском и российском тренере и комментаторе.

Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прочие понятия

КИК (англ. Kiss & Cry) — место, где фигуристы вместе с тренерами ожидают выставления оценок. Буквально — уголок для поцелуев и слез.

ГП — аббревиатура, обозначающая серию коммерческих турниров «Гран-при», которые проводятся в разных странах мира.

Капа — московский этап серии «Гран-при Rostelecom Cup».

Командник — командный турнир. Олимпийская дисциплина, в которой между собой соревнуются сборные.

Нудли (сокращение от нудная лирика) — обозначение лирических программ, как правило, в танцах на льду.

Пятиквадка — пять четверных прыжков в одной программе.

Федра — Федерация фигурного катания на коньках России.

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