Любимая фигуристка Чехии страдала от ментальных проблем и умерла в 22 года. Трагедия Ханы Машковой

Юная девушка погибла в страшной автокатастрофе в 1972 году.

Чехия — страна, которая редко ассоциируется с фигурным катанием. В ее истории были свои звезды, такие, например, как трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Ондрей Непела, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Алена Врзанева. А также чемпионка Европы, призер Олимпиады и чемпионатов мира Хана Машкова. И пусть по титулам Машкова уступает Врзаневой и Непеле, едва ли они соревнуются с ней по народной любви. Хана стала лицом нации в непростые для Чехословакии годы. Тем трагичнее видеть, как разрушилась ее судьба. Борьба с собственной матерью довела ее до жуткой депрессии, а душевные страдания девушки прекратились только по итогам аварии, которая унесла ее жизнь в 22 года.

Медаль Машковой — единственная для Чехии в женском одиночном катании

1968 год помимо важнейших исторических событий памятен для Чехии и медалью фигуристки Ханы Машковой на Олимпиаде в Гренобле. В упорной борьбе она стала третьей — сразу после легендарной американки Пегги Флеминг и Габриэле Зайферт из ГДР. Позади же оказалась и великая Беатрис Шуба, и две фигуристки из СССР, и вся канадская школа фигурного катания. В конце концов, медаль Ханы — первая и единственная пока для Чехии в женском одиночном катании. Даже двукратная чемпионка мира Алена Врзанева на Олимпиаде остановилась на пятом месте, хоть и отметилась тогда первым в истории женского спорта двойным прыжком. К моменту успеха на Олимпиаде на счету Машковой уже были и титул чемпионки Европы, и медали с чемпионата мира. И это все в 18 лет.

Казалось, что перед девушкой открыт весь мир. Но если Вразнева убегала от коммунистических властей Чехословакии, то у Машковой была проблема намного опаснее — властная мать. В фигурное катание Хана пришла по настоянию матери. Которая никогда не была довольна дочкой. Ее не устраивало, что Машкова уже в 13 лет выигрывала национальный чемпионат и ездила на ЧЕ и ЧМ. Хана даже на Олимпиаду попала в 14! Но от нее требовали побед, а у девушки не ладилось со «школой». Это забытый раунд соревнований по фигурному катанию, когда до короткой и произвольной программ нужно было буквально рисовать коньками фигуры, которые проверяли затем циркулем и линейкой. Собственно, поэтому вид спорта так и был назван, все пошло с этих фигур, однако их отменили в 1990-е под давлением телевещателей.

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Карьеру девушки прервала мать, накачавшая дочь таблетками

Машкова отмены «школы» не дождалась, поэтому путь был один — тренироваться и прогрессировать. И у нее начало получаться. К приличному по тем временам набору прыжков (Хана даже тренировала уникальные по тем временам тройные!) и яркой хореографии удалось добавить конкурентоспособные фигуры. С каждым годом девушка шла выше и выше, достигнув пика в Гренобле. Хотя вполне вероятно, что главные титулы у нее были впереди. Прежние лидеры думали о завершении карьеры, а катание Машковой смотрелось с годами только интереснее. Сложись все иначе, Хана вполне могла побороться за золото Олимпиады-1972. Однако после Игр 1968 года ее хватило лишь на половину сезона в любительском спорте. Мама, которая контролировала дочь с самого ее рождения, воспитала девушку с неустойчивой нервной системой. Хана просто не знала, как жить самостоятельно и справляться с бытовыми трудностями.

Ментальные проблемы перетекали в спорт — спортсменке все труднее удавалось соблюдать режим и находить в себе мотивацию для работы. Она не хотела тренироваться на пределе, поскольку не видела радости от процесса. Неудивительно, что в ситуацию снова вмешалась мать. Она забрала уже взрослую дочь к себе и решила лечить по-своему. В частности, после того как у Ханы наметились проблемы с коленом после короткой программы на чемпионате Европы, мать решила, что это последствия старой травмы, и дала дочке сильнодействующий анальгетик. Применение таких препаратов без консультаций со специалистом не могло не привести к печальному результату. Произвольную фигуристка откатала из последних сил, сорвав несколько прыжков и едва дойдя до калитки после проката. Запаса прочности чешке хватило для того, чтобы стать второй, но это было последнее выступление Машковой в спорте.

Ушла в балет на льду и готовилась к свадьбе с видным чешским поэтом

После инцидента на ЧЕ в Гармиш-Партенкирхене Хана завершает любительскую карьеру. Чтобы окончательно избавиться от влияния матери, она уезжает в Англию, куда ее позвала Врзанева в балет на льду Holiday on Ice. Алена помогла соотечественнице, недавно буквально выбросившей коньки в озеро, найти новые смыслы в фигурном катании. Теперь не было интриг, склок и погони за результатом. Зато были гастроли по всему миру, в том числе и по крупным городам СССР — Москва, Киев, Ленинград. Везде Машкову встречали с любовью — она была всеобщей любимицей. Но особенно тепло, конечно, ждали в Чехословакии. На одно из выступлений заглянул поэт Иржи Штайдл. Вы наверняка знаете его песни из культового новогоднего фильма «Три орешка для Золушки». Штайдл увидел в прекрасной Хане свою настоящую музу, и все шло к свадьбе.

Первое время отношения у возлюбленных были изумительные — во всей Праге чудеснее пары было не найти. Однако до встречи с фигуристкой Иржи часто менял девушек. И спустя два года старая привычка взяла свое. Он нашел себе другую, что сильно ударило по самолюбию Машковой. Она увлеклась алкоголем, стала искать утешение в случайных связях и вроде бы даже нашла нового спутника жизни, но в себя так и не пришла. Трагедия хоть и стала шоком, но, похоже, была неминуемой. После ужина у друзей во Франции она собралась ночью ехать из Парижа в небольшой город Пуатье близ Бискайского залива. Почти 400 километров пути. Учитывая дороги и освещение тех лет, не лучшая затея, однако девушку было не остановить. В попутчики она взяла подругу Квету Целфлову, тоже фигуристку, а также свою собаку и французского солдата, который встретился им по пути.

Предсказала свою собственную смерть

Что было дальше, до сих пор до конца непонятно. То ли потеряла управление Машкова, то ли грузовик выехал на встречку. В любом случае у пассажиров небольшого авто не было ни малейшего шанса после столкновения с фурой на приличной скорости. Парень и пес погибли мгновенно, а девушек повезли в больницу. Но если Квете, пусть не без последствий, удалось выжить, то Машкову спасти не смогли. Ее жизненный путь завершился в 22 года, причем, по словам друзей девушки, она будто готовила себя к подобному исходу событий. И принимала его как должное. Иначе как еще объяснить странный разговор за пару месяцев до трагедии с близкой подругой Аленой Отрадовской. «Она как-то ездила домой, к родителям, и заехала в Брно, а там, уж не знаю почему, заказала себе гороскоп», — вспоминала Отрадовская.

Девушки решили погадать на удачу. Считали дни, которые принесут успех, а какие — беду. И вот дело дошло до марта. Подводя палец к числу 31, Хана задрожала и таинственно произнесла: «Это будет мой последний день». Отрадовская принялась было спорить с подругой и успокаивать ее, однако она уверяла, что чему быть — того не миновать и ничего страшного в ранней смерти нет. «Кого Бог любит, тот умирает молодым», — сказала Хана. Надо ли добавлять, что ДТП произошло именно 31 марта 1972 года, недалеко от французского города Вувр. Похоронили девушку в Праге на Вышеградском кладбище. Проститься с фигуристкой пришло несколько тысяч человек, члены компартии Чехословакии и даже великий Ондрей Непела. Посмертно ее наградили важными госнаградами и даже назвали в ее честь пару улиц. Но ощущение того, что девушка не показала и половины того, что могла, не покидало никого.