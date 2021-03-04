Знаменитый постановщик — о самой громкой теме недели.

Эпопея с судьбой Алены Косторной в сезоне-2020/21 продолжается. Возможно, именно в данный момент Этери Тутберидзе и ее тренерский штаб решают, откликнуться ли на просьбу чемпионки Европы о возвращении. Высока вероятность, что именно в «Хрустальном» 17-летняя фигуристка начнет межсезонье.

По мнению Ильи Авербуха, Косторная приняла верное решение, подтвердив сложность для адаптации фигуристов к новым условиям после ухода от Тутберидзе. В то же время в интервью «СЭ» он отказался признать работу штаба Евгения Плющенко со строптивой подопечной провалом.

Спортсмен не может быть всегда прав

— Илья, вы как-то говорили о закономерности, что ученики Тутберидзе при выпадении из ее системы подготовки показывают результаты хуже. Косторная своим возможным возвращением это доказывает?

— Да, нынешняя ситуация просто подтвердила мои доводы. Я считаю, что для Алены Косторной возвращение — сейчас единственное верное решение. Вернуться в семью, где ей знакомы все правила, высокие требования. Хотя, конечно, работа ей предстоит огромная, потому что конкуренция за это время сильно выросла.

— А Трусова — не удачный пример ухода?

— Это пока вопрос не решенный. Впереди чемпионат мира, и он в большой мере даст ответ. Давайте дождемся главного старта сезона.

— Алена явно уходила не молча. Ей не пришлось в каком-то плане переступить через себя?

— У любого чемпиона априори непростой характер. Я всегда подчеркивал, когда возвращалась Женя Медведева, что это говорит о силе личности, а не местечковости. Результат с Тутберидзе был. Нам свойственно наделять девушек всеми хорошими качествами, добродетелями. Но на самом деле это 15-16-летние девушки, и конечно, им свойственна импульсивность. И какая-то жизненная неопытность.

— То, что Косторная возвращается к Тутберидзе — подтверждение монополии «Хрустального» в женском одиночном катании?

— Я бы так не сказал. Здесь отдельная история. Это скорее свидетельство необходимости контрактных отношений, о которых я просто кричу на всех углах. Ну не может так происходить. Тот же Женя Плющенко старался, вложил в Алену очень много, получилось или нет — другая история. А в итоге тренер оказывается не у дел, спортсмен отворачивается от него и идет дальше. Спортсмен не может быть всегда прав. Тренер не может быть просто обслуживающим персоналом. Когда я говорил о контрактах, то упоминал, что такая же ситуация может произойти и с Плющенко. Вот это время и наступило.

Для Тутберидзе все ученицы — ее дети. В семье бывает все

— Какие перспективы у Алены? Успеет ли она на подножку олимпийского поезда?

— Конкуренция очень высокая, она запредельная. В следующем году из юниоров перейдут Валиева, Усачева, Хромых, которая показала нам свои возможности на финале Кубка. Есть Щербакова, Трусова, Туктамышева. Нужно держать в уме и Медведеву с Загитовой. Мы можем даже три команды выставить, пожалуй. (Смеется.) Алена — очень талантливый человек. Если она восстановит тройной аксель и освоит четверной, то она, конечно, благодаря своему скольжению будет абсолютно конкурентоспособна.

— Итог истории — получается, ей не стоило уходить?

— Мы не можем ничего сказать. Не надо забывать, что она попадает в пубертат. Не факт, что все получилось бы без перехода. Все происходит так, как должно происходить. Я не сбрасывал бы все на плечи тренерского штаба Евгения, мол, они провалились. Я так не считаю. Может быть, это будет хорошим стимулом для пахоты Алены. На 90 процентов все зависит от нее. От ее трудолюбия и в каком-то смысле бесстрашия.

— А от здоровья? Говорят, что у нее много болячек.

— Будем смотреть. К сожалению, это коснулось всех девчонок. Все видели, как тяжело из-за болезни, но блестяще каталась Щербакова на чемпионате России. Думаю, основная проблема Алены в недостаточности работы на тренировках в этом сезоне.

— Вас удивило, что Этери Георгиевна согласилась взять ее в таком состоянии?

— Думаю, для нее все ученицы — ее дети. В семье бывает все. Я ее бесконечно уважаю, в том числе потому, что она по-человечески к этим ситуациям относится. Ее политика — она делает все по максимуму для своих учеников и учениц, а дальше они проявляют себя на турнирах. Думаю, она так и расценивает здесь: я сделаю все возможное для каждой из девчонок, а дальше уже, как они сами дожмут эту историю. Алена в первую очередь — ее ученица, которую она привела к званию чемпионки Европы.