Как Косторная уходила от Тутберидзе. Вспоминаем историю конфликта, о котором теперь собираются забыть

Прошлым летом расставание сопровождалось скандалом — Алена составляла списки «нон грата» и атаковала хореографа «Хрустального».

Алена Косторная решила вернуться к Этери Тутберидзе. Вероятность такого развития событий еще пару дней назад была близка к фантастической, но ведь точно также со стороны был нелогичным и переход чемпионки Европы от Тутберидзе к Евгению Плющенко летом прошлого года. В случае с Аленой теперь нельзя отрицать ни один сценарий, и все же до сих пор непонятно — каким образом в «Хрустальном» могут принять ее обратно? Ведь трансфер Косторной был чуть ли не самым скандальным из всех последних переходов, а меньше, чем за год раны вряд ли успели зарубцеваться.

Переход в «Ангелы Плющенко» начался со звонка Розанову

Есть популярная теория исторического циклизма. По ней даже самые развитые мировые цивилизации проходят все стадии от зарождения и расцвета до упадка и гибели. Причем, события порой совпадают до деталей. С новым переходом Алены тоже трудно избежать чувства дежавю. Посмотрим на последние новости от инсайдеров — Косторная не сообщила о желании уйти из «Ангелов Плющенко» ни Евгению, ни другим тренера, Алена фактически уже покинула прежнюю команду, при этом окончательного ответа с другой стороны не получила. Сжигать все мосты — это, видимо, уже такая фишка Косторной, ведь прошлым летом она покидала «Самбо-70» по схожему сценарию.

После завершения карантина Алена приехала на первый сбор в Новогорск и стала работать над новыми программами с Даниилом Глейхенгаузом. Но идеи штатного постановщика «Хрустального» ей не нравились, о чем она сказала и Этери, и Даниилу. Но мнение Алены (по ее версии) учитывать не стали, поэтому для Косторной это была последняя капля. На тот момент она уже морально устала от работы с Тутберидзе, и последнее время просто терпела ради олимпийских перспектив.

Но тут она не выдержала и набрала номер Сергея Розанова, который ушел к Плющенко вместе с Александрой Трусовой еще весной. Попросила поискать варианты, при которых она сможет тренироваться в «Ангелах Плющенко», рассмотреть все возможности. У Розанова с Косторной крайне доверительные отношения, поэтому они могли говорить на чистоту. Со слов Алены мы знаем, что Сергей изначально был скептически настроен к таком резкому поступку фигуристки и попросил ее подумать некоторое время.

Косторная сомневалась уходить ей из «Хрустального», или нет

И Алена действительно думала. Насколько известно «СЭ» из собственных источников, между первым звонком Розанову и окончательным решением сменить команду прошла почти неделя. В какой-то момент Косторная даже одумалась, потом в переговоры вступила уже Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Одним из условий «приветственного пакета» для Алены в новой команде был поиск спонсора. Косторную задевало, что в «Хрустальном» рекламные предложения чаще поступают юниоркам Камиле Валиевой и Софье Акатьевой, чем лучшей на тот момент спортсменке группы. В «Ангелах Плющенко» ей обещали развитие Алены как полноценного бренда, и отчасти свое слово Плющенко с Рудковской сдержали.

Другое дело, что и покидать команду Тутберидзе было непросто. Алена понимала, что во многом ее победы в последних двух сезонах — это заслуга специалистов из «Хрустального». Только запущенный процесс было уже не остановить. Косторная и Плющенко до последнего хранили молчание, но в какой-то момент информация дошла до Этери. Своеволие Алены задело Тутберидзе сильнее, чем побеги Медведевой или Трусовой, у тренера и чемпионки Европы и так были не самые теплые отношения. Поэтому Этери пошла против своих правил, и сама вышла на связь со СМИ, высказав все, что думает об Алене.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порои? колоссальных результатов. А дальше... такое ощущение, что внешнии? мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все? новые и новые условия для продолжения совместной? работы», — написала она в своем Insagram.

Как заявила Тутберидзе в интервью ТАСС, Косторная выдвинула требование пересмотреть график ее тренировок. «Она сказала, что не может находиться на льду с определенным списком спортсменов, — уточнила Этери. — Мы стараемся разделять фигуристов. У нас на льду было по пять человек, и на каждого хватало времени. Да, когда их десять, я, конечно, уже не успеваю. Но у нас на льду три тренера».

До сих пор не ясно, кто первым сообщил о переходе

Тутберидзе утверждает, что до 15 июля Алена прекрасно тренировалась (то есть почти месяц занятий с момента окончания коронавирусных ограничений), с отличным настроением восстанавливалась, готовилась к сезону. Были поставлены две программы — короткая и произвольная. «И по нашему профессиональному мнению, эти программы должны были произвести как минимум фурор в фигурном катании. Это было находкой и для нее, и для ситуации в мире», — добавила Этери.

Про славам тренер уже 16 июля у фигуристки было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером Алена сообщила в «Хрустальном» о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем. Чуть позже уже со слов Глейхенгауза добавилась еще одна деталь — 16 июля у Косторной был крайне неприятный с Даниилом, в ходе которого она высказала хореографу весь негатив, который у нее накопился. Как по поводу новых постановок, так и в целом по работе в «Самбо-70».

— Конечно, нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления, — возмущалась Тутберидзе. — С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает.

Алена считает, что в «Хрустальном» ее не слушали

Показания сторон о тех событиях, разумеется, сильно разнятся и всей правды мы до сих пор не узнали. В свете новых событий большой вопрос узнаем ли мы эти детали когда-нибудь вообще. По версии Косторной она приняла окончательное решение о смене команды сама, набралась смелости и позвонила Тутберидзе, объявив о своих планах. Объяснить не успела — Этери прекратила разговор и на эмоциях стала писать посты в Instagram. Алена же хотела, чтобы переход прошел спокойно, без скандалов.

«Я считаю, если человек ушел, то на это были причины, никто просто так не уходит, от добра добра не ищут. Выкладывания в инстаграм — это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», — сказала Алена в первом интервью после начала тренировок с «Ангелами Плющенко».

Список «нон грата» Косторная признала, но, по ее словам, она четко разложила Тутберидзе необходимость смены формата тренировок и не шла на конфликт с кем-то из юных спортсменок «Хрустального». «Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня Щербакова и даже Камила Валиева, не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Был такой момент, что я сказала тренерам — нас и так уже 8 человек. Сумасшедший темп тренировок, и выводить еще детей — это неправильно. Так получилось, что у нас 4 человека выходили одновременно, они вроде делали все, как всегда, но дико мешали, и меня это раздражало. Я говорила: давайте сделаем по-другому, пожалуйста. Так неудобно и невозможно. Но никакой реакции. Мне не пошли навстречу», — возмущалась Алена.

О ситуации с программами мы уже писали — Косторная не стеснялась и открыто говорила Глейхенгаузу и Тутберидзе о необходимости их сменить. Не зашли буквально с первого же прогона на тренировке, но Этери была непреклонна. «Мне отвечали: покатайся, после контрольных прокатов посмотрим. Но мне действительно не нравилось, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать. Если я высказывала свое мнение, мне говорили «да» или «нет». И очень много было сказано «нет», — вспоминала Алена. Она предложила свою музыку, но тренеры ее отвергли, заявив, что это плохая песня. Спустя пару дней на нее ставят программу другой фигуристке.

Косторная часто шла на конфликт и никогда не обожествляла Этери в отличие от других фигуристок «Хрустального». В последнем большом интервью Алены в качестве фигуристки «Самбо-70» она и вовсе сказала, что Тутберидзе для нее авторитет только на льду, но точно не за его пределами.

Косторная уверяла, что ей комфортно в новой команде

Тутберидзе после своего первого интервью печатным СМИ за пару лет снова исчезла из инфополя, а Алена периодически продолжала делиться неприятными подробностями о летнем трансфере. И все же главным спикером был Плющенко. «Она захотела перемен, она видит, что мы сильная команда, она хочет расти дальше, учить четверные прыжки, — объясняет олимпийский чемпион. — Алена хочет, чтобы ей поставили красивые и интересные программы. Она желает полностью поменять команду. Алена не смогла там работать, что-то ее там не устраивало. Может быть, отношение».

Косторная даже после неудачных прокатов повторяла, что рада работать в новой команде и рада переменам, к которым они привели. «Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — размышляет Алена. Она шла ради свободы, и она ее получила.

И вот прошло меньше года как Косторная после первой же крупной неудачи просится обратно. И снова в тайную, в ее планах, вероятно, о желании вернуться не должен был знать никто вплоть до окончательного решения обеих сторон. Естественно, уже второй раз информация просочилась — в нашем фигурном катании ничего не проходит бесследно. Тем более, когда в телеэфир попадают фразы «После сегодняшнего проката завтра уже нет». Видимо, в отношениях Плющенко и Косторной завтра уже точно нет.

Но главный сейчас вопрос — согласится ли Этери на возвращение Алены после всего, что они говорили друг о друге? Ведь если мотивацию Косторной еще можно понять — это повернуть время вспять и вернуться в весну 2020 года, когда она была лучшей спортсменкой мира, то в чем мотивация Тутберидзе? Сравнивать Алену с вернувшейся Медведевой бессмысленно, это совершенно другая история. У Этери никогда не было таких теплых отношений с Косторной как с Евгенией, они обе терпели друг друга ради общего результата. Но только сейчас после стольких резких шагов этот результат уже никто не сможет гарантировать.