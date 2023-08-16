Ученица Тутберидзе может перепрыгнуть из юниоров во взрослые. Почему так нельзя остальным?

Юниорку из «Хрустального» Дарью Садкову допускают на взрослые старты, и это вызывает вопросы.

Не начался еще первый старт в новом фигурнокатательном сезоне, а уже есть о чем поспорить. На этой неделе в Новогорске расчехляются контрольные прокаты юниорской сборной России, на официальном сайте федерации даже появились списки юношей и девушек. Но кое-кого в них не оказалось, и это как минимум дискуссионно.

Переходный возраст — проблема и в фигурном катании

Речь идет о Дарье Садковой. Полностью состав участниц прокатов, которые стартуют в четверг, среди одиночниц выглядит так: Базылюк, Двоеглазова, Куликова, Петрова, Принева, Морозова, Жилина, Титова, Трофимова, Гордеева, Понтелеенко, Рубцова, Лабутина, Марасанова, Коробицина.

15-летняя Садкова, согласно спискам Минспорта, находится в резерве юниорской сборной, то есть в том же положении, что и Морозова с Куликовой. Во взрослых турнирах в России можно выступать с 14 лет. Но в чем специфика — быть юниоркой можно формально аж до 19. И выступать на обоих уровнях сразу.

Вопрос даже не в этом — понятно, что запихать всех желающих на взрослые прокаты невозможно, иначе на них придется сидеть до ночи. То есть в любом случае решает, кого допустить, федерация. Кто-то ей может показаться «сырым», а кто-то переросшим юниорский возраст — это тоже никто не оспаривает. Дело в выборе конкретно Садковой — по информации «РИА Новости», она будет заявлена по взрослым, поэтому отсутствует в списках юниоров. Будет ли предоставлена возможность другим посоревноваться со взрослыми? Может, конечно, никто и не хочет, но Евгений Плющенко в конце прошлого сезона заявлял, что хотел бы «двигать Веронику (Жилину) во взрослое катание».

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиева как прецедент

Три года назад мы писали статью на очень похожую тему. Читаешь комментарии — и сердце кровью обливается. Камилу Валиеву, героиню того материала, в комментариях называют будущей олимпийской чемпионкой (кто бы знал, что все обернется так) и призывают всех окружающих беречь талант. И тогда еще давал комментарии интеллигентный Александр Горшков, который честно сказал: «У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно».

Шанс тогда дали только Камиле. Даже тогда можно было спорить, но это все-таки Камила — к августу 2020 года она выиграла девять турниров подряд и на юниорском уровне забрала все титулы — чемпионкой России, мира и финал Гран-при.

Садкова еще не дошла до титулов

Садкова скорее история про (пока) не реализованный потенциал. Интересно, что попала в группу Тутберидзе она примерно тогда же — в начале сезона-2020/21. Но сами посудите: за три сезона Дарья не выиграла ни одного крупного старта. Только региональные турниры типа первенства Марий Эл или всероссийские соревнования, но на призы президента Московской Федерации — тоже не экстра-класс. Последнее юниорское первенство России — восьмое место. Было серебро на первенстве старшего возраста, но оно несоизмеримо менее престижно. Иногда прямо в трансляциях видно, как были недовольны члены штаба Тутберидзе у бортика. Уроженка Йошкар-Олы действительно дошла до четверных и спрогрессировала, но другие, видимо, продвигаются быстрее.

Собственно, возникает вопрос — кого еще пригласят на взрослые прокаты? Горбачева уже катается по взрослым и делала это параллельно с юниорскими соревнованиями — вопросов нет. А вот что будет с серебряной призеркой первенства Жилиной? На данный момент она числится в списках на юниорские прокаты, но как утверждают очевидцы, готовит программы со взрослым контентом. Снимется или потом доделает программы? Совладелица «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская не стала комментировать ее будущее.

Дарья Садкова, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В федерации на вопрос о Садковой отреагировали нервно. Я позвонил заместителю генерального директора ФФККР и старшему тренеру сборной Галине Голубковой, которая делала упор в работе с юниорами, но услышал только: «Сколько можно раскручивать эту тему? Писать больше не о чем, что ли?» На юниорские прокаты, кстати, СМИ не пускают — с удовольствием бы съездили и написали, но, видимо, не всем хочется, чтобы было о чем.

Причем к самой Даше, очевидно, вопросов быть не может. Более того — она давала «СЭ» интервью, и уже в 12 лет прекрасно говорила, с поставленной речью, лучше, чем иные опытные чемпионки: «Я пока просто не представляю свою жизнь без фигурного катания. Оно занимает отдельную часть в моем сердце (на этом моменте Дарья показывает на левую часть тела. — Прим. «СЭ») и вообще... не могу без него!»

Таланты надо поощрять, надо давать им больше возможностей выступать на зрителях, со взрослыми. Но... разве не все таланты заслуживают этого в равной степени?