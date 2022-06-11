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Сегодня, 09:45

Как изменились правила фигурного катания. Итоги конгресса ISU — максимально кратко и схематично

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Как изменились правила фигурного катания.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Лакерник (второй слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Юдзуру Ханю.
Фото Global Look Press
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Что и как чиновники порешали с фигуркой.

В таиландском Пхукете завершился 58-й конгресс Международного союза конькобежцев, который внес серьезные изменения в правила фигурного катания. «СЭ» в максимально кратком и доступном формате объясняет главные решения.

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1. Россию допустили до конгресса, но продлили отстранение ее спортсменов

Перед началом конгресса делегаты проголосовали против лишения России и Белоруссии права участвовать в конгрессе по предложению Украины. Украинцам было необходимо набрать две трети голосов конгресса, но они добрались только до 45%. Однако существенного прорыва в возвращении российских спортсменов это не произвело: более того, продление отстранения спортсменов произошло без голосования при молчаливом согласии конгресса. Понятно, что конгресс редко когда оспаривает решения Совета ISU, а именно Совет отстранил россиян и белорусов. Но немного удивительно — у делегатов просто спросили, есть ли вопросы или возражения по принятым за последнее время коммюнике, и российская делегация даже не попыталась выступить с особым мнением.

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2. Возрастной ценз повысили

Начиная с сезона-2023/24 во взрослом катании можно будет выступать с 16 лет, с сезона-2024/25 — с 17 лет. До этого минимальным возрастом был 15-летний.

Кому это выгодно: как утверждается, самим спортсменам, которые смогут продлить карьеры. Разумеется, выгодно это соперницам российских одиночниц. Но одновременно бьет по мировому парному катанию, где у многих партнеров молодые напарницы.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3. Уменьшили количество компонентов с пяти до трех, убрали связующие элементы

Традиционно оценка в фигурном катании делилась на технику (стоимость прыжков, дорожек, вращений плюс оценки за их исполнение) и компоненты (навыки катания, связующие элементы, представление, интерпретация музыки, композиция). Теперь компонентов будет три — представление и интерпретацию музыки объединяют в «презентацию», а связующие элементы просто выбрасывают.

Кому это выгодно: тем, кто плохо владеет связками — логично, и среди таковых есть российские фигуристки, например, Александра Трусова. Но реформа объясняется тем, что судьям будет легче следить за соревнованиями и не распыляться на множество характеристик, повысится качество судейства. Будем наблюдать.

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4. Систему с разделением судей на техническую и компонентную панели согласились протестировать

Одновременно с этим ISU пытается разделить судей на отдельно судящих технику и компоненты. Это, мол, также улучшит качество судейства и сделает оценки за компоненты не такими одинаковыми. Однако пока после бурной дискуссии решено протестировать систему перед ее вводом.

Начинание здравое, но влечет за собой множество издержек — в основном финансовых: больше судей, нужно подготавливать новые компьютерные программы, искать места на катках, чтобы всех расположить.

Александр Лакерник (второй слева). Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Лакерник (второй слева).
Федор Успенский, Фото «СЭ»

5. Избрали президентом корейца, а главным в фигурном катании стал канадец вместо россиянина

Кореец Чжэ Ель Ким стал новым руководителем ISU. Он зять председателя Samsung Group. По оценкам наших экспертов, это не лучший выбор для фигурного катания. В Корее более популярны конькобежные виды, а ISU для корейца — трамплин в Международный олимпийский комитет. На место Александра Лакерника, долгое время руководившего ветвью фигурного катания, приходит канадец Бенуа Лавуа. Это тоже не лучший вариант — канадцы исторически одни из главных противников России в фигурном катании. Сохранению Лакерника на посту могла помочь поправка о повышении предельно допустимого возраста на руководящих постах — но она не прошла.

Кому это выгодно: точно не России и не фигурному катанию.

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6. Не приняли поправку об исключении федераций на основании форс-мажора

Среди срочных предложений, предлагаемых конгрессу Советом ISU, была поправка о допустимости исключения национальных федераций или применения других санкций на основании «экстраординарных событий». Например, если страна, которую представляет эта федерация, способствовала войне, актам терроризма и даже пандемии. Де-факто поправка легализовывала ограничение прав России после событий на Украине. Но большинство делегатов конгресса не рискнули открыть этот ящик Пандоры.

Кому это выгодно: непринятие выгодно в первую очередь России. Хотя при желании можно было бы найти немало стран, участвующих в «экстраординарных событиях» — от Турции и Франции до США и Великобритании.

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7. В чемпионат мира добавили квалификационный раунд

Начиная с сезона-2024/25 на чемпионатах мира будет квалификационный раунд. 30 мужчин и женщин будут катать произвольную программу в квалификации, лучшие 12 присоединятся к тем 24, кто попадет в основной раунд напрямую. У пар будут попадать 8 лучших из 16 к уже отобравшимся 16, в танцах — 10 из 20, которые присоединятся еще к 20 финалистам.

Кому это выгодно: небольшим федерациям, которые хотели бы получить представительство на чемпионатах мира. Почти во всех индивидуальных видах спорта критерии отбора проще, и в лыжах мы видим представителей экзотической Венесуэлы или Непала. В фигурном катании из-за высоких требований это было почти невозможно.

Юдзуру Ханю. Фото Global Look Press
Юдзуру Ханю.
Фото Global Look Press

8. Уравняли каскады и секвенции

Секвенция до этого считалась более простым действием, чем каскад — в секвенции фигурист исполняет аксель после одного из прыжков, и пауза между двумя прыжками больше. За это сложность элемента снижалась на 20%. Теперь снижение убрано.

Кому это выгодно: тем, кто их уже исполнял, кто хорошо владеет акселем или кто нуждается в большем разнообразии контента. Например, Елизавете Туктамышевой или Юдзуру Ханю.

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9. Убрали допустимый коридор оценок для судей

Одно из самых спорных решений конгресса. Раньше каждый из судей, ставивших оценки, должен был в идеале уложиться в некий коридор относительно средней оценки. Теперь такие ограничения снимают.

С одной стороны, это даст более свободное волеизъявление судей — они не будут бояться ставить как все. С другой — если раньше национальные пристрастия судей можно было доказать математически, теперь этот заслон снимается, а критерии становятся размытыми.

10. Переходы между странами осложнять не стали

Россия предлагала ужесточить правила переходов между странами, введя карантин для участников национальных чемпионатов, а не только международных соревнований. Конгресс отклонил данное предложение.

Кому это выгодно: странам, которые живут за счет селекции из других сборных, а таких много — Грузия, Венгрия, Польша, Азербайджан и так далее. Все они ангажируют русских фигуристов в свои ряды. В то же время скамейка России сейчас настолько длинная, что ставить палки в колеса участникам чемпионата России, среди которых много середняков и фигуристов из регионов, не вполне логично.

Фигурное катание
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