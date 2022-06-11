Как изменились правила фигурного катания. Итоги конгресса ISU — максимально кратко и схематично

Что и как чиновники порешали с фигуркой.

В таиландском Пхукете завершился 58-й конгресс Международного союза конькобежцев, который внес серьезные изменения в правила фигурного катания. «СЭ» в максимально кратком и доступном формате объясняет главные решения.

1. Россию допустили до конгресса, но продлили отстранение ее спортсменов

Перед началом конгресса делегаты проголосовали против лишения России и Белоруссии права участвовать в конгрессе по предложению Украины. Украинцам было необходимо набрать две трети голосов конгресса, но они добрались только до 45%. Однако существенного прорыва в возвращении российских спортсменов это не произвело: более того, продление отстранения спортсменов произошло без голосования при молчаливом согласии конгресса. Понятно, что конгресс редко когда оспаривает решения Совета ISU, а именно Совет отстранил россиян и белорусов. Но немного удивительно — у делегатов просто спросили, есть ли вопросы или возражения по принятым за последнее время коммюнике, и российская делегация даже не попыталась выступить с особым мнением.

2. Возрастной ценз повысили

Начиная с сезона-2023/24 во взрослом катании можно будет выступать с 16 лет, с сезона-2024/25 — с 17 лет. До этого минимальным возрастом был 15-летний.

Кому это выгодно: как утверждается, самим спортсменам, которые смогут продлить карьеры. Разумеется, выгодно это соперницам российских одиночниц. Но одновременно бьет по мировому парному катанию, где у многих партнеров молодые напарницы.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3. Уменьшили количество компонентов с пяти до трех, убрали связующие элементы

Традиционно оценка в фигурном катании делилась на технику (стоимость прыжков, дорожек, вращений плюс оценки за их исполнение) и компоненты (навыки катания, связующие элементы, представление, интерпретация музыки, композиция). Теперь компонентов будет три — представление и интерпретацию музыки объединяют в «презентацию», а связующие элементы просто выбрасывают.

Кому это выгодно: тем, кто плохо владеет связками — логично, и среди таковых есть российские фигуристки, например, Александра Трусова. Но реформа объясняется тем, что судьям будет легче следить за соревнованиями и не распыляться на множество характеристик, повысится качество судейства. Будем наблюдать.

4. Систему с разделением судей на техническую и компонентную панели согласились протестировать

Одновременно с этим ISU пытается разделить судей на отдельно судящих технику и компоненты. Это, мол, также улучшит качество судейства и сделает оценки за компоненты не такими одинаковыми. Однако пока после бурной дискуссии решено протестировать систему перед ее вводом.

Начинание здравое, но влечет за собой множество издержек — в основном финансовых: больше судей, нужно подготавливать новые компьютерные программы, искать места на катках, чтобы всех расположить.

Александр Лакерник (второй слева). Федор Успенский, Фото «СЭ»

5. Избрали президентом корейца, а главным в фигурном катании стал канадец вместо россиянина

Кореец Чжэ Ель Ким стал новым руководителем ISU. Он зять председателя Samsung Group. По оценкам наших экспертов, это не лучший выбор для фигурного катания. В Корее более популярны конькобежные виды, а ISU для корейца — трамплин в Международный олимпийский комитет. На место Александра Лакерника, долгое время руководившего ветвью фигурного катания, приходит канадец Бенуа Лавуа. Это тоже не лучший вариант — канадцы исторически одни из главных противников России в фигурном катании. Сохранению Лакерника на посту могла помочь поправка о повышении предельно допустимого возраста на руководящих постах — но она не прошла.

Кому это выгодно: точно не России и не фигурному катанию.

6. Не приняли поправку об исключении федераций на основании форс-мажора

Среди срочных предложений, предлагаемых конгрессу Советом ISU, была поправка о допустимости исключения национальных федераций или применения других санкций на основании «экстраординарных событий». Например, если страна, которую представляет эта федерация, способствовала войне, актам терроризма и даже пандемии. Де-факто поправка легализовывала ограничение прав России после событий на Украине. Но большинство делегатов конгресса не рискнули открыть этот ящик Пандоры.

Кому это выгодно: непринятие выгодно в первую очередь России. Хотя при желании можно было бы найти немало стран, участвующих в «экстраординарных событиях» — от Турции и Франции до США и Великобритании.

7. В чемпионат мира добавили квалификационный раунд

Начиная с сезона-2024/25 на чемпионатах мира будет квалификационный раунд. 30 мужчин и женщин будут катать произвольную программу в квалификации, лучшие 12 присоединятся к тем 24, кто попадет в основной раунд напрямую. У пар будут попадать 8 лучших из 16 к уже отобравшимся 16, в танцах — 10 из 20, которые присоединятся еще к 20 финалистам.

Кому это выгодно: небольшим федерациям, которые хотели бы получить представительство на чемпионатах мира. Почти во всех индивидуальных видах спорта критерии отбора проще, и в лыжах мы видим представителей экзотической Венесуэлы или Непала. В фигурном катании из-за высоких требований это было почти невозможно.

Юдзуру Ханю. Фото Global Look Press

8. Уравняли каскады и секвенции

Секвенция до этого считалась более простым действием, чем каскад — в секвенции фигурист исполняет аксель после одного из прыжков, и пауза между двумя прыжками больше. За это сложность элемента снижалась на 20%. Теперь снижение убрано.

Кому это выгодно: тем, кто их уже исполнял, кто хорошо владеет акселем или кто нуждается в большем разнообразии контента. Например, Елизавете Туктамышевой или Юдзуру Ханю.

9. Убрали допустимый коридор оценок для судей

Одно из самых спорных решений конгресса. Раньше каждый из судей, ставивших оценки, должен был в идеале уложиться в некий коридор относительно средней оценки. Теперь такие ограничения снимают.

С одной стороны, это даст более свободное волеизъявление судей — они не будут бояться ставить как все. С другой — если раньше национальные пристрастия судей можно было доказать математически, теперь этот заслон снимается, а критерии становятся размытыми.

10. Переходы между странами осложнять не стали

Россия предлагала ужесточить правила переходов между странами, введя карантин для участников национальных чемпионатов, а не только международных соревнований. Конгресс отклонил данное предложение.

Кому это выгодно: странам, которые живут за счет селекции из других сборных, а таких много — Грузия, Венгрия, Польша, Азербайджан и так далее. Все они ангажируют русских фигуристов в свои ряды. В то же время скамейка России сейчас настолько длинная, что ставить палки в колеса участникам чемпионата России, среди которых много середняков и фигуристов из регионов, не вполне логично.