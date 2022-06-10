Кореец возглавил ISU, канадцу отдали пост Лакерника, а россиянина избрали в совет союза

Главные итоги кадровых перестановок в Международном союзе конькобежцев.

Основные итоги очередного конгресса международного союза конькобежцев подвели еще накануне. На последний день оставили несколько технических вопросов, правда, среди важнейших — кадровые. Впервые за долгое время выбирали нового главу ISU и вице-президента организации по вопросам фигурного катания. Занимавшие эти посты продолжительное время голландец Ян Дайкема и россиянин Александр Лакерник соответственно на этот раз не могли даже выставлять свою кандидатуру — не проходили соответствующий возрастной ценз. Теперь союз возглавит кореец, пост Лакерника займет канадец. Вы удивитесь, но и выборы в совет ISU удалось выиграть и одному из россиян. Что теперь ждать от новой власти?

Ян Дайкема и Чжэ Ель Ким. ISU

Лакерник и Дайкема покинули свои посты по возрасту

Александр Лакерник официально прекратил свои полномочия как вице-президент Международного союза конькобежцев. Новость ожидаемая, поскольку на конгрессе не приняли поправку, которая позволила бы ему вновь избираться на этот пост — по текущим правилам он не проходит по возрасту. Многие решили, что делегаты конгресса отклонили поправку в связи с заинтересованностью в ней Лакерника. Но при этом публично никто против Александра Рафаиловича не высказывается. Более того, чтобы российскому функционеру не было обидно, его избрали почетным вице-президентом организации. Сразу скажем: должность номинальная и создана специально под этот случай. Но здесь важен символизм — Лакерника не выгоняют с позором, а отправляют в почетную пенсию и обещают прислушиваться в случае необходимости. Также мирно ушел и президент ISU Ян Дайкема. Голландец тоже не проходил по возрасту, но, по информации «СЭ», в любом случае баллотироваться не собирался.

Главное, что мы можем сказать про Дайкему, — фигурное катание редко попадало в его область зрения. Ян сосредоточился на коньках и шорт-треке, а в среде фигуристов безраздельно правили Лакерник и компания. Теперь многое изменится. Конечно, для корейца Чжэ Ель Ким конькобежные виды в приоритете, но и фигурное катание в Южной Корее развивается стремительно. К тому же у самой известной корейской фигуристки Ю На Ким партнерские отношения с Samsung, а новый руководитель союза — зять покойного председателя Samsung Group Ли Гон Хи. В совете ISU он с 2016 года, с 2011-го возглавляет федерацию конькобежного спорта Кореи. Что касается отношения Кима к России, то в прямой русофобии ранее он замечен не был, но и помогать россиянам в ущерб своей репутации вряд ли будет. В частности, в первом же интервью после назначения он подтвердил готовность следовать антироссийским санкциям и высказался в пользу возрастного ценза.

Александр Лакерник. Фото Getty Images

Россиянин обыграл во втором туре делегата из Сербии

Победа представителя Кореи — сюрприз, в то же время она убедительна. За Ель Кима проголосовали 77 делегатов, его ближайшая конкурентка — американка Патрисия Сент-Питер — получила 24 голоса. На должность президента ISU также претендовали Сюзанна Рахкамо из Финляндии и серб Слободан Делич. Фаворитом виделась Рахкамо, но она упустила не только главную должность, но и утешительные выборы за пост вице-президента ISU. Их выиграл канадец Бен Лавуа, сделавший ставку именно на борьбу за эту позицию. Свои планы он подробно рассказал в предвыборной агитации (кстати, самой яркой и публичной среди всех кандидатов). Бен хочет вернуть фигурному катанию его артистическое начало, так что следует ждать перекоса в пользу эстетики против техники. Впрочем, в работе ISU декларируется демократия и, по крайней мере на бумаге, здесь нет места волюнтаристским решениям начальника.

Союз не забыл похвалить самого себя за следование демократическим ценностям. Однако негласно голосовать против инициатив совета ISU делегатам если не запрещают, но настоятельно не советуют. Тем важнее, что в этом совете будет представитель России. Александр Кибалко выиграл это почетное право в тяжелой борьбе. Выборы дошли до второго тура, где за Кибалко проголосовали 63 конгрессмена. А за его конкурента серба Делича — 53. Кибалко незаметный, но важный спортивный чиновник. Он входит в исполком Союза конькобежцев России (СКР) и возглавляет технический комитет ISU. А вот еще одна россиянка Юлия Андреева в техком не попала. В него вошли финка Леена Лааксонен (Финляндия), японка Юкико Окабе, Эмили Биллоу из Швеции и Сюзан Линч из Австралии. Председателем избрали итальянца Фабио Бьянкетти. Важное событие — в танцах на льду в комитете не будет Галины Гордон-Полторак. Эта полька обладает огромным влиянием, и в частных разговорах фигуристы обвиняли ее в подковерных играх.

Россияне на технический комитет по танцам даже не претендовали, и это, возможно, стратегическая ошибка ФФККР. Где, как не в танцах, большое значение имеют отношения судей к конкретному фигуристу и федерации? Теперь возможностей защитить наших ребят будет меньше. Зато они появляются у Великобритании, которую теперь представляет Хилари Селби, Германии, за которую Ингрид Шарлотт Вольтер, и — внимание — Франция: за нее Давид Молина. Может, в честь такого повода и Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном не будут торопиться с завершением карьеры? Как же конкретно повлияют на фигурное катание новые назначения и как себя покажут новые (или старые) функционеры — покажет только время.