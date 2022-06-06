Фигурное катание
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Новости
Зачет Гран-при
Гран-при
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Делегации Украины не удалось выгнать Россию с конгресса ISU

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Global Look Press
А вот битва за возвращение российских фигуристов на международную арену еще далека от завершения.

Сегодня утром в таиландском Пхукете начал свою работу конгресс Международного союза конькобежцев, в ведение которого входят фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и синхронное катание. Мероприятие должно решить несколько важных вопросов — кто займет пост президента организации, поднимут ли возрастной ценз в фигурном катании, состав технических комитетов и каким будет в принципе будущее этих видов спорта.

Фигурное катание. В фигурном катании Россию могут уравнять в квотах с Мексикой

Украинцы и россияне выступили со своими призывами к конгрессу

И сразу же для России произошло главное событие. Перед началом этого конгресса вставал вопрос, будут ли в принципе наши федерации (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и белорусы участвовать в конгрессе и деятельности ISU в ближайшие годы. Голосование в начале конгресса определяло будущее нашей страны в данной организации — будем ли мы де-факто лишены всех прав и числиться в ней по остаточному принципу или все-таки можем полноправно вести борьбу за возвращение спортсменов.

К счастью, самого неприятного не произошло. Сначала в виде теста делегаты проголосовали по вопросу «Любите ли вы жаркую погоду?» (ФФККР воздержалась, СКР проголосовал за). А перед началом заседания в зале выступил представитель украинской делегации по главной теме. Суть его выступления сводилась к тому, что нельзя игнорировать события в его стране, а ответить за них должны российские делегаты на данном конгрессе. Также украинская сторона упирала на то, что российские спортсмены участвуют в политических мероприятиях.

Белорусы в ответ акцентировали внимание на том, что успешно провели несколько международных соревнований и что не являются стороной конфликта.

От российского фигурного катания выступал член исполкома ФФККР Сергей Свиридов.

— Мы приехали сюда как делегаты ФФККР обсуждать вопросы фигурного катания, а не политику. Мы не ответственны за нее, у нас нет достаточных знаний в политике и геополитике. С человеческой стороны мы сожалеем о том, что люди страдают, неважно, на Украине или в Донбассе, или любой другой стране мира. Список этих конфликтов довольно длинный. Жаль, что политики не могут решить вопросы в интересах всех. Несмотря на это, нам никогда не приходило в голову обвинять каких-либо спортсменов или функционеров из этих стран, потому что мы понимаем — они не имеют отношения к событиям, которые происходят в современном мире, — сказал Свиридов.

Также было сказано о заявлении МОК на последней сессии, что спортсмены не вовлечены в политический процесс. И выражено согласие с советом ISU в том смысле, что решение об отстранении России может привести к определенным юридическим последствиям и лучше не тратить время и деньги друг друга на процессы, а развивать фигурное катание.

— Мы примем любое решение и будем работать в любой ситуации, чтобы поддержать спортсменов, дать им возможность соревноваться любым способом. Потому что они дети, о которых мы должны заботиться, это цель нашей федерации. Мы не заинтересованы в конфликтах, — заключил наш делегат.

Представитель СКР прочла письмо российских конькобежцев, чтобы показать их разочарование. Российские выступления также были встречены аплодисментами.

Александра Трусова. Каким может стать чемпионат по прыжкам? Фигуристам стоит обратить внимание на хай-дайвинг и ММА

Россия осталась на конгрессе

Трансляцию речи вел YouTube-канал ISU, однако на время дискуссии, длившейся около полутора часов, видеопоток прервали и публично показали только итоговое выступление члена секретариата Фреди Шмида.

В этот момент и должна была решаться судьба российских федераций. На голосование поставили три вопроса, выдвинутых украинской делегацией. Чтобы их принять, было необходимо 2/3 голосов из 116 делегатов. Наши источники в Пхукете охарактеризовали ситуацию как «крайне напряженную».

Первый вопрос касался непосредственно участия России и Белоруссии в конгрессе. За изгнание двух стран проголосовали 48 делегатов, против — 55, 13 воздержались. Таким образом, за оказались лишь 41,4% вместо необходимых 66,7%. Первый раз выдохнули.

Второе предложение заключалось в том, чтобы лишить россиян и белорусов права избираться в руководящие органы ISU. Оно набрало еще меньше поддержки — 46 (39,7%) против 54 при 16 воздержавшихся. Вторая победа.

Третье предложение из украинского проекта делегатам набрало больше всего голосов — предлагалось не лишать права избираться, а отстранить уже избранных представителей России и Белоруссии. Это предложение набрало 60 голосов за при 38 против и 18 воздержавшихся, но также не прошло — для принятия необходимо было 78 голосов.

Елизавета Нугуманова. Фигуристка обвиняет тренера в травле, но за него почти все коллеги. Скандал с Нугумановой все сильнее

Спортсменов вряд ли вернут, возраст должны повысить

Главное для России на этом конгрессе произошло — мы остались в ISU и теперь можем переходить к следующему этапу, борьбе за права российских фигуристов. Правда, их на этом конгрессе навряд ли не расширят. По крайней мере, ни один из источников «СЭ» в это не верит. Шансов на то, что российских спортсменов допустят до сезона-2022/23 хоть в каком-то качестве, очень мало. Существовали варианты типа возвращения юниоров или некоего индивидуального подхода, но они так и остались теорией.

Важнее то, как проголосуют страны по вопросу повышения возрастного ценза в фигурном катании. Наши источники практически не сомневаются в принятии данного решения. Расклад сильно поменяло дело Камилы Валиевой, после которого оказалось, что принимая участие во взрослых соревнованиях, можно оставаться «защищенной персоной», если тебе 15-16 лет. Вопрос, как рассуждает один из участников конгресса, только в возрастной планке — поднимут ли ее до 16 или 17 лет. Российская делегация против этого предложения, но пока в явном меньшинстве.

Еще один вопрос — сможет ли занять пост вице-президента ISU и главы фигурнокатательной ветви россиянин Александр Лакерник. Только ему нужно пройти через свое повышение возрастного ценза — с 75 до 80 лет для руководителей организации. Это повышение возраста как раз вряд ли пройдет, считают наши информаторы в Таиланде. Так что главного человека в фигурном катании Россия с большой вероятностью лишится.

Фигурное катание
4
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко якобы пережил сердечный приступ. Но потом сам его же и опроверг
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости