Делегации Украины не удалось выгнать Россию с конгресса ISU

А вот битва за возвращение российских фигуристов на международную арену еще далека от завершения.

Сегодня утром в таиландском Пхукете начал свою работу конгресс Международного союза конькобежцев, в ведение которого входят фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и синхронное катание. Мероприятие должно решить несколько важных вопросов — кто займет пост президента организации, поднимут ли возрастной ценз в фигурном катании, состав технических комитетов и каким будет в принципе будущее этих видов спорта.

Украинцы и россияне выступили со своими призывами к конгрессу

И сразу же для России произошло главное событие. Перед началом этого конгресса вставал вопрос, будут ли в принципе наши федерации (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и белорусы участвовать в конгрессе и деятельности ISU в ближайшие годы. Голосование в начале конгресса определяло будущее нашей страны в данной организации — будем ли мы де-факто лишены всех прав и числиться в ней по остаточному принципу или все-таки можем полноправно вести борьбу за возвращение спортсменов.

К счастью, самого неприятного не произошло. Сначала в виде теста делегаты проголосовали по вопросу «Любите ли вы жаркую погоду?» (ФФККР воздержалась, СКР проголосовал за). А перед началом заседания в зале выступил представитель украинской делегации по главной теме. Суть его выступления сводилась к тому, что нельзя игнорировать события в его стране, а ответить за них должны российские делегаты на данном конгрессе. Также украинская сторона упирала на то, что российские спортсмены участвуют в политических мероприятиях.

Белорусы в ответ акцентировали внимание на том, что успешно провели несколько международных соревнований и что не являются стороной конфликта.

От российского фигурного катания выступал член исполкома ФФККР Сергей Свиридов.

— Мы приехали сюда как делегаты ФФККР обсуждать вопросы фигурного катания, а не политику. Мы не ответственны за нее, у нас нет достаточных знаний в политике и геополитике. С человеческой стороны мы сожалеем о том, что люди страдают, неважно, на Украине или в Донбассе, или любой другой стране мира. Список этих конфликтов довольно длинный. Жаль, что политики не могут решить вопросы в интересах всех. Несмотря на это, нам никогда не приходило в голову обвинять каких-либо спортсменов или функционеров из этих стран, потому что мы понимаем — они не имеют отношения к событиям, которые происходят в современном мире, — сказал Свиридов.

Также было сказано о заявлении МОК на последней сессии, что спортсмены не вовлечены в политический процесс. И выражено согласие с советом ISU в том смысле, что решение об отстранении России может привести к определенным юридическим последствиям и лучше не тратить время и деньги друг друга на процессы, а развивать фигурное катание.

— Мы примем любое решение и будем работать в любой ситуации, чтобы поддержать спортсменов, дать им возможность соревноваться любым способом. Потому что они дети, о которых мы должны заботиться, это цель нашей федерации. Мы не заинтересованы в конфликтах, — заключил наш делегат.

Представитель СКР прочла письмо российских конькобежцев, чтобы показать их разочарование. Российские выступления также были встречены аплодисментами.

Россия осталась на конгрессе

Трансляцию речи вел YouTube-канал ISU, однако на время дискуссии, длившейся около полутора часов, видеопоток прервали и публично показали только итоговое выступление члена секретариата Фреди Шмида.

В этот момент и должна была решаться судьба российских федераций. На голосование поставили три вопроса, выдвинутых украинской делегацией. Чтобы их принять, было необходимо 2/3 голосов из 116 делегатов. Наши источники в Пхукете охарактеризовали ситуацию как «крайне напряженную».

Первый вопрос касался непосредственно участия России и Белоруссии в конгрессе. За изгнание двух стран проголосовали 48 делегатов, против — 55, 13 воздержались. Таким образом, за оказались лишь 41,4% вместо необходимых 66,7%. Первый раз выдохнули.

Второе предложение заключалось в том, чтобы лишить россиян и белорусов права избираться в руководящие органы ISU. Оно набрало еще меньше поддержки — 46 (39,7%) против 54 при 16 воздержавшихся. Вторая победа.

Третье предложение из украинского проекта делегатам набрало больше всего голосов — предлагалось не лишать права избираться, а отстранить уже избранных представителей России и Белоруссии. Это предложение набрало 60 голосов за при 38 против и 18 воздержавшихся, но также не прошло — для принятия необходимо было 78 голосов.

Спортсменов вряд ли вернут, возраст должны повысить

Главное для России на этом конгрессе произошло — мы остались в ISU и теперь можем переходить к следующему этапу, борьбе за права российских фигуристов. Правда, их на этом конгрессе навряд ли не расширят. По крайней мере, ни один из источников «СЭ» в это не верит. Шансов на то, что российских спортсменов допустят до сезона-2022/23 хоть в каком-то качестве, очень мало. Существовали варианты типа возвращения юниоров или некоего индивидуального подхода, но они так и остались теорией.

Важнее то, как проголосуют страны по вопросу повышения возрастного ценза в фигурном катании. Наши источники практически не сомневаются в принятии данного решения. Расклад сильно поменяло дело Камилы Валиевой, после которого оказалось, что принимая участие во взрослых соревнованиях, можно оставаться «защищенной персоной», если тебе 15-16 лет. Вопрос, как рассуждает один из участников конгресса, только в возрастной планке — поднимут ли ее до 16 или 17 лет. Российская делегация против этого предложения, но пока в явном меньшинстве.

Еще один вопрос — сможет ли занять пост вице-президента ISU и главы фигурнокатательной ветви россиянин Александр Лакерник. Только ему нужно пройти через свое повышение возрастного ценза — с 75 до 80 лет для руководителей организации. Это повышение возраста как раз вряд ли пройдет, считают наши информаторы в Таиланде. Так что главного человека в фигурном катании Россия с большой вероятностью лишится.