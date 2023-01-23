Туктамышева — о Кубке Первого канала: «Получила огромное удовольствие от этого старта»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций! Ребята, вы такие классные! Спасибо за эти выходные», — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Спортсменка представляла команду российской фигуристки Камилы Валиевой «Нас не догонят», которая по итогам всех соревнований набрала 2275,47 балла и уступила команде «Красная машина» во главе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой (2344,24 балла).

Соревнования состоялись в Москве на «ЦСКА-Арене» 21-22 января.