Легендарную советскую фигуристку и тренера госпитализировали. Коронавирус не отступает

Пандемия все еще рядом и может внести коррективы в сезон.

Легендарного тренера и фигуристку Елену Буянову (Водорезову) госпитализировали в Москве с симптомами коронавируса. Об этом сообщил Mash. По информации издания, 59-летняя Елена Германовна в состоянии средней тяжести из-за сопутствующих заболеваний. Она находится под ежедневным контролем специалистов. Сама она успокоила переживающих фразой «чувствую себя терпимо» в разговоре с ТАСС.

Буянова легендарна и как спортсменка, и как тренер

Буянова — человек для советского и российского фигурного катания выдающийся. В 1976 году Водорезова в 12 лет попала на Олимпийские игры и представила самый сложный контент с тремя тройными прыжками в произвольной программе. Стала первой нашей одиночницей, которая завоевала медали чемпионата Европы и мира. Хотя уже тогда, в юном возрасте, ей приходилось прервать карьеру из-за полиартрита. А как тренер она привела к первому в истории золоту нашу одиночницу на Олимпийских играх — в Сочи в одиночном разряде выиграла ее подопечная Аделина Сотникова.

Сейчас у Елены Буяновой сразу несколько заметных учеников, прежде всего Алена Косторная и Артур Даниелян, а также перспективная юниорка Каролина Коган. Есть еще несколько молодых россиян и 16-летняя казахстанка София Фарафонова, которая сохранила возможность выступать на международных соревнованиях. Кроме того, Буянова готовила к Олимпиаде австралийца Брендана Керри и остается его тренером в профиле ISU, но, судя по записям в соцсетях, сейчас этот юноша уехал к себе на Зеленый континент.

Подопечная Елены Буяновой Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В этом году контрольные прокаты сборной России состоятся довольно поздно — 24-25 сентября, одним из вероятных мест проведения называется московский ледовый дворец «Мегаспорт», на котором теперь площадка канадских размеров. Дата прокатов юниоров пока не публиковалась. Чуть раньше стартуют прокаты сборной Санкт-Петербурга, которые теперь планируются со зрителями, — 5-7 сентября.

Косторная сравнила Буянову и Тутберидзе

Таким образом, у Елены Германовны будет время восстановиться до сезона. Да и в последние годы она была скорее менеджером группы, чем завсегдатаем соревнований. С ее подопечными ездили помощники, часто хореограф Ирина Тагаева, которая запомнилась эмоциональными прыжками у бортика.

Тем не менее в этом сезоне за группой Буяновой имеет смысл наблюдать — Косторная остается заметной фигуристкой, которая своего последнего слова на льду не сказала. В интервью «СЭ» в начале лета она подробно рассказывала о работе с Буяновой и сравнивала ее с Этери Тутберидзе:

— Она очень приятный в общении человек. При этом очень требовательный. Нет такого, что облизывают со всех сторон. И мыслей таких нет близко. Если где-то конкретно мой косяк, то и получаю я за него конкретно. Не все сходит с рук. Мне сказано было четко: «Алена, не беси меня. Это я сейчас такая добрая и пушистая». Я про себя тогда думаю: «Окей, если это она добрая, то что тогда будет, когда она недобрая?» Но это все поправимо, потому что проще не косячить. Но бывают форс-мажоры, и где-то я туплю. Но просто так никто гнать на меня и ругать не будет.

Любой тренер требователен к своему спортсмену, если он хочет получить результат. Этери Георгиевна — харизматичная женщина, в какой-то момент она начинает взрываться, и наступает это очень быстро. Тонкая грань, когда человек по ниточке буквально ходит, по лезвию пробирается. Елена Германовна будет терпеть. Я не знаю, сколько мы переделывали с ней одну и ту же позу. Кажется, мы полтора часа с ней стояли и делали ее. Я успела уже сто раз устать, заново возродиться, как феникс, и заново устать. А Елена Германовна все это время монотонно пыталась объяснить мне, чего от меня хотят. И это не потому, что я специально не так что-то делала. Я действительно не до конца понимала, чего в тот момент от меня хотят.

И вот Этери Георгиевна в этот момент наверняка бы взорвалась раза три точно. По поводу того, что я не могу сделать самые простые, базовые движения. Елена Германовна спокойно все объясняла. Потом в какой-то момент я встала, как кукла, чтобы она сама меня подвигала, показала. Но ничего, без криков все решили. Все нормально, — сказала Косторная.

Программы Алены уже поставлены, но пока о них не объявлено официально.

Сезон под большей угрозой, чем мы думаем

Ситуация с Еленой Буяновой показывает, что коронавирус не так далеко отступил, как кажется. Хотя в России он перестал быть главной темой, но Всемирная организация здравоохранения уже порекомендовала странам вернуть масочный режим. А как показывает опыт ковидного сезона в России, зараза по нашему фигурному катанию распространяется сверхбыстро. Иногда достаточно одного заболевшего, чтобы выбить из строя всю группу.

Зимой это едва не поставило под угрозу участие российских спортсменов в Олимпиаде — по нашей информации, на сборах в Красноярске было достаточно зараженных, в том числе среди будущих участников Олимпиады. Однако повезло. Сейчас международные соревнования планируются без россиян, но внутренний сезон «Гран-при» в России очень хотелось бы сохранить в полном размере и сделать настоящей альтернативой соревнованиям ISU. Для этого ни в коем случае нельзя терять ни спортсменов, ни тренеров.