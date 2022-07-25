Звезда кей-попа вместо хоккеиста. Королева фигурного катания выходит замуж

Олимпийская чемпионка Юна Ким приняла серьезное решение в 31 год — ее мужем станет звезда кей-попа.

Корейская культура долгое время существовала автономно от западной, но в последние годы все круто повернулось. Сначала был легендарный танец Gangnam Style, затем сериал «Игра в кальмара», наконец, корейский фильм «Паразиты» получил «Оскар», а кей-поп-группа BTS бьет рекорды популярности в мире.

Ким — успешный политик и бизнесвумен

Фигуристка Юна Ким — одна из героинь проникновения корейской культуры в умы миллионов по всему миру. У нее необыкновенная судьба: в 2007 году кореянка крестилась в католичество, а после завоевания всех возможных титулов в мире она стала политиком и сохранила статус богатейшей спортсменки страны. Ким сотрудничает с десятками брендов и регулярно получает новые предложения, например, весной этого года она стала амбассадором Dior. Она является представителем Кореи в ООН и лицом ЮНИСЕФ, участвует в благотворительности, посещала Сирию и бедные регионы Азии, выделяла деньги на восстановление бедствующих стран от последствий природных стихий. Наконец, Юна Ким сама попробовала себя в кей-попе и записала несколько песен вместе со звездами этого направления, а также вела телешоу.

Сейчас Ким в мире фигурного катания называют не иначе как «королевой» — это самое популярное слово в поисковиках среди корейцев в связке с фигуристкой. Ее образ в рекламе считают положительным подавляющее большинство опрошенных, и рейтинги доверия фигуристки одни из самых высоких в стране среди публичных людей. Кроме того, она элементарно красива — хотя уже во время отношений со своим нынешним спутником, как подозревали фанаты, сделала пластическую операцию (коррекцию формы век и разреза глаз).

Юна Ким. Фото Global Look Press

Могла закончить карьеру еще в детстве

Статус величайшей фигуристки уникален тем, что в конце 1990-х ее родители взяли большой кредит в банке под залог своего собственного дома с целью обеспечения карьеры дочери, то есть будущее висело на волоске. А последние годы карьеры Юна Ким пыталась поскорее завершить карьеру после победы на Олимпиаде-2010, но под давлением матери и федерации не могла этого сделать.

И вот одному из певцов крупно повезло — как сегодня написали южнокорейские СМИ, Ким выходит замуж за участника группы Forestella Ко Ву Рима. Об этом сообщили агентства музыканта и спортсменки, Beat Interactive и AllThatSports. Свадьба запланирована на октябрь, приглашены будут только близкие родственники и друзья. Пара встречается уже три года.

Ранее у фигуристки был роман с корейским хоккеистом Ким Вон Чжуном. Возможно, именно эти отношения поспособствовали тому, что Юна так воодушевленно боролась за право проведения зимней Олимпиады Пхенчханом. В 2011 году ледовая дива поехала в южноафриканский Дурбан, произнесла мотивирующую речь, и делегаты МОК отдали предпочтение Корее, а не альпийским Мюнхену или Анси.

Тогда СМИ писали, что Юна и Вон сблизились, так как вместе ходили в один колледж и тренировались на одной ледовой арене. Из-за плотных графиков влюбленные могли видеться лишь два раза в месяц, но всегда проводили праздники вместе. Отношения также были подтверждены агентством фигуристки, однако вскоре после сочинской Олимпиады завершились.

Интересно, что один Ким в итоге сыграл на пхенчханской Олимпиаде за объединенную сборную Кореи (за которую также билась фигуристка в качестве общественного деятеля). А вот другая Ким решила карьеру до домашней Олимпиады не продлевать — настолько было велико опустошение после поражения от Аделины Сотниковой в Сочи-2014. Зато зажгла на Играх-2018 олимпийский огонь.

Кто будет королем?

Нынешний избранник Юны Ким окончил вокальный факультет Сеульского национального университета. Впервые Ко Ву Рим привлек внимание как участник группы Forestella, когда выиграл один из популярных в стране телеконкурсов. Выглядело это примерно так.

С тех пор певец ведет активную сольную деятельность.

Как пояснили агентства селебрити, Юна Ким и Ко ВУ Рим впервые встретились на праздничном ледовом шоу All That Sports 2018, где выступала группа Forestella. После трехлетнего знакомства они решили пожениться, резюмировали представители спортсменки. Де-факто им пришлось подтвердить слухи, так как ранее папарацци обнаруживали пару вместе на вечерних свиданиях.

Причем поет Ко Ву Рим очень разные композиции. Классикой тоже не брезгует.

После официального объявления о свадьбе в Корее может появиться самая звездная пара страны. Марку Кондратюку и Александре Трусовой, а также Диане Дэвис и Глебу Смолкину есть куда стремиться.