Косторная будет звездой в группе Буяновой. Но сможет ли тренер Сотниковой помочь Алене?

У спортсменов знаменитого наставника давно не было больших успехов на международном уровне.

Межсезонье для российских фигуристов фактически стартовало в среду — наших спортсменов не допустили к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, включая чемпионат мира во Франции. Так что главными спортивными новостями теперь стали переходы из одного тренерского штаба в другой. Третье межсезонье подряд одним из его героев становится одиночница Алена Косторная. Чемпионка Европы снова уходит из группы Этери Тутберидзе. Ранее Косторная со скандалом уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко, потом с не меньшим скандалом возвращалась в самую успешную школу страны, а теперь ее путь лежит еще к одному известному специалисту — Елене Буяновой.

Главная победа в тренерской карьере Буяновой

У тренера олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой давно не было крупных успехов, особенно среди девушек. У нее тренировался Максим Ковтун, который несколько раз был в числе призеров на чемпионатах Европы, с этим тренером Мария Сотскова стала серебряным призером финала «Гран-при» и отобралась на Олимпийские игры. Сейчас Елена Германовна тренирует Артура Даниеляна, который долгое время восстанавливался после травмы, но успел в 2020 году стать вице-чемпионом России и Европы.

Пару лет назад Буянова начала сотрудничество с Елизаветой Осокиной из Казани. У Лизы был большой потенциал — ей поставили яркие программы, которые выгодно отличали ее от других девочек ее возраста. Даже четверные прыжки Осокина успела начать учить, что очень важно в современном фигурном катании. Подводила только стабильность, но с этим можно было бороться.

Но самой крупной победой Елены Германовны — тренера все еще остается победа Сотниковой на Олимпийских играх в Сочи-2014. Медали чемпионата Европы или даже чемпионство на «России» — это важно, но вряд ли останется в памяти большинства болельщиков.

Главное — как сработаются чемпионка Европы и тренер олимпийской чемпионки

Косторная — это фигуристка, у которой не просто большой потенциал. Алена сама уже доказала, что может брать самые большие титулы даже без четверных (правда, с тройным акселем). А высокие компоненты у нее будут — это правда, что за последний сезон они поуменьшились, но можно снова больше времени уделить скольжению, поставить подходящие фигуристке программы и наладить стабильность тройного акселя. Благо есть возможность приглашать и сторонних специалистов не из определенной тренерской группы или хотя бы обращаться за консультациями.

К Буяновой в последнее время если и приходили спортсмены, то особо успехами не баловали, а либо уходили куда-то еще, либо заканчивали карьеру. Даже успех того же Даниеляна пока остался в 2020 году. Переход такой спортсменки, как Косторная, может поспособствовать возвращению тренерской карьеры Елены Германовной в топ — мы вполне можем ждать от этого тандема чего-то большого.

Много будет зависеть от того, как сработаются Буянова и Косторная, насколько хорошие поставят программы, кто будет хореографом. В группе Елены Германовны Алена станет главной звездой, сможет получить нужное ей внимание и точечно поработать над тем, что ей сейчас необходимо. Никто, конечно, не может сейчас гарантировать, что между ученицей и тренером будет полное взаимопонимание, но внимание точно должно быть — в качестве примера есть Елизавета Туктамышева и Алексей Николаевич Мишин. Мишин ждал возвращения Лизы, когда у нее был переходный возраст, психологические проблемы и нестабильность в прыжках. Все потому, что на это было время.

Преимущество Буяновой и Косторной

У Буяновой и Косторной оно тоже сейчас есть — чтобы раскататься, уделить внимание скольжению и постановкам, понять, в чем проблема с тройным акселем. Успешному сотрудничеству может помочь и поднятие возрастного ценза до 17 лет — Алене в этом году уже 19, она способна работать более осознанно, тот же триксель уже от нее никуда не денется. Да и неотбор два года подряд на главные старты сезона должен разжечь жажду медалей и новых титулов, которые фигуристка по разным причинам не смогла завоевать.

Все нельзя назвать простым в этой истории. Буянова сейчас не является тренером топ-спортсменов, Косторная уже два года не брала медалей более престижных турниров, чем пьедестал этапов «Гран-при». Каждому есть что доказывать, сейчас важнее то, насколько этого хотят обе стороны.