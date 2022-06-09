Косторная — о работе с Буяновой: «Этери Георгиевна бы взорвалась раза три, а Елена Германовна терпит»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в большом интервью «СЭ» сравнила тренеров, с которыми ей довелось работать.

— Какая была первая эмоция, когда ты начала работать с Буяновой?

— Очень приятный в общении человек. При этом очень требовательный. Нет такого, что облизывают со всех сторон. И мыслей таких нет близко. Если где-то конкретно мой косяк, то и получаю я за него конкретно. Не все сходит с рук. И я знаю, что это еще не самое конкретное, что я могла бы получить. Мне сказано было четко: «Алена, не беси меня. Это я сейчас такая добрая и пушистая». Я про себя тогда думаю: «О'кей, если это она добрая, то что тогда будет, когда она недобрая?» Но это все поправимо, потому что проще не косячить. Но бывают форс-мажоры, и где-то я туплю. Но просто так никто гнать на меня и ругать не будет.

— Какие отметишь основные отличия Буяновой от Тутберидзе и Плющенко?

— Все очень сильно отличаются манерой общения. Подходом к тренировочному процессу.

— Ты сказала, что Буянова очень требовательная. Неужели более требовательная, чем Этери Георгиевна?

— Любой тренер требователен к своему спортсмену, если он хочет получить результат. Этери Георгиевна — харизматичная женщина, в какой-то момент она начинает взрываться, и наступает это очень быстро. Тонкая грань, когда человек по ниточке буквально ходит, по лезвию пробирается. Елена Германовна будет терпеть. Я не знаю, сколько мы переделывали с ней одну и ту же позу. Кажется, мы полтора часа с ней стояли и делали ее. Я успела уже сто раз устать, заново возродиться как феникс и заново устать. А Елена Германовна все это время монотонно пыталась объяснить мне, что от меня хотят. И это не потому, что я специально не так что-то делала. Я действительно не до конца понимала, что в тот момент от меня хотят. И вот Этери Георгиевна в этот момент наверняка бы взорвалась раза три точно. По поводу того, что я не могу сделать самые простые, базовые движения. Елена Германовна спокойно все объясняла. Потом в какой-то момент я встала как кукла, чтобы она сама меня подвигала, показала. Но ничего, без криков все решили. Все нормально.