Битва тройных акселей. Первая проверка в сезоне для Валиевой, Косторной и Туктамышевой

Чего ждать от наших фигуристок в Финляндии.

Наконец-то сезон в фигурном катании начинает набирать обороты. Для учениц Этери Тутберидзе — Камилы Валиевой и Алены Косторной — впереди первый турнир в сезоне.

Для Елизаветы Туктамышевой — первая серьезная проверка. Предыдущая у ученицы Алексея Мишина сорвалась — единственная соперница, которая была способна конкурировать с Лизой на первом этапе Кубка России в Сызрани, — Александра Трусова — снялась с произвольной программы. Правда, короткую 24-летняя фигуристка все же проиграла ученице Тутберидзе.

Но Finlandia Trophy — все-таки международный старт, турнир серии Challenger. Здесь все серьезно. Рассмотрим главные интриги предстоящих соревнований.

Ультра-си

Для Косторной и Туктамышевой аксель в три с половиной оборота — коронный элемент. Лиза, правда, владеет им намного дольше. Но стоит принять во внимание, что практически все попытки Алены были удачными: 8 из 11 раз фигуристка исполняла данный элемент ультра-си на соревнованиях безупречно, три раза были ошибки на приземлении, но без падений, а значит, снижение баллов было незначительным — не более двух. В каскаде и вовсе 100 процентов — шесть из шести попыток были удачными.

Камила Валиева добавила тройной аксель в минувшем сезоне — и после нескольких падений все же исполнила его безупречно. На контрольных прокатах фигуристка также показала — это теперь и её коронный элемент. Тот самый, который может помочь оторваться от соперниц уже в короткой программе. Осталось лишь узнать, кому из российских фигуристок аксель даст возможность это сделать. Но не удивлюсь, если все три россиянки сделают его безупречно.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Битва компонентов Валиевой и Косторной

Крайне интересно будет посмотреть за второй оценкой двух учениц Тутберидзе. Для Камилы этот старт будет первым международным на взрослом уровне (этап серии «Гран-при» в Москве фигуристка пропускала в минувшем сезоне, так как не имела права на нем выступать из-за возрастных ограничений). Теперь же 15-летняя Валиева готова ворваться во взрослый разряд — и очень интересно, как её встретят судьи по второй оценке.

Косторная же до ковидной эпохи считалась одной из самых компонентных фигуристок современности. Ее скольжение, вращения просто не давали оторваться от катания. Но метания прошлого сезона: смена тренера, программ — и вот Алена проигрывает более юной Камиле вторую оценку в финале Кубка России. Но давайте будем честными — минувший сезон был тяжелым для многих фигуристов.

Теперь же Алена вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе. О болячках информации нет (или же о них не говорят вслух). Хореограф Даниил Глейхенгауз называет Косторную самой талантливой в группе. В общем, сейчас Косторной точно ничего не мешает вернуться к своим прежним коронным оценкам, тем более судьи ее знают лучше. А конкретно в Финляндии именно Алена является действующим победителем турнира серии Challenger.

Так что именно на этом турнире все козыри Косторной должны столкнуться с талантом Валиевой — ее вращениями и катанием, которое судьи в России ставят достаточно высоко. И крайне интересно посмотреть, кто же в итоге окажется выше.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Обновление мирового рекорда?

Действующий мировой рекорд (пока будем говорить только о короткой программе) принадлежит Алене Косторной — 85,45 балла. Но Камила Валиева уже превзошла его в минувшем сезоне — 88,71 в финале Кубка России, 90,25 на Кубке Первого канала. Понятно, что оба старта были внутренними, где действует система бонусов за элементы ультра-си, вращения и вообще более лояльное судейство. Но кто мешает Валиевой выдать безупречный прокат?

Также саму себя может превзойти и сама Косторная. Ее новая короткая программа под блюз — под эту музыку в произвольном танце ранее выступали Александра Степанова и Иван Букин — очень яркая и женственная. Алена в ней смотрится очень гармонично, наслаждается катанием, музыкой и процессом. Кто знает, может, и судьям постановка придется по душе.

Не менее яркая программа и у Елизаветы Туктамышевой. Правда, судьи ученицу Алексея Мишина не так сильно жалуют баллами, особенно второй оценкой. Но кто знает, в какой форме более юные соперницы? А для Лизы это уже второй старт. В Сызрани она не очень хорошо выступила в короткой программе, осталась без элемента. Может, в Финляндии получится лучше?

Расписание ISU Challenger Finlandia Trophy

8 октября

13.00 Пары. Произвольная программа

16.00 Мужчины. Произвольная программа

9 октября

13.00 Танцы на льду. Ритм-танец

16.05 Женщины. Короткая программа

10 октября

13.00 Танцы на льду. Произвольный танец

16.30 Женщины. Произвольная программа

Российские участники

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко

Женщины: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов