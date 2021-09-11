«Мы встретились с Яной Александровной Рудковской, я подарила букет». Косторная и Трусова рассказали о возвращении от Плющенко к Тутберидзе

Российские звездные фигуристки впервые предстали на официальном старте после второго прихода в «Хрустальный».

И Алена Косторная, и Александра Трусова, которая в эффектном красном платье с рыжими волосами предстала в новом образе, в Челябинске были особенно интересны. Казалось, они выбрали для наступления на олимпийский Пекин обходной путь — через академию «Ангелы Плющенко». Но к весне все же вернулись на основную тропу. Занятно было то, сильно ли они отстали от конкуренток.

Но кажется, пока все не в идеальной форме. У Анны Щербаковой нет четверных, на последствия травм жалуется Дарья Усачева, Камила Валиева тоже считает, что может улучшиться, — хотя она-то сделала прокат с тройным акселем почти идеально. Очень опасны и Майя Хромых, и Елизавета Туктамышева — они для начала сентября также готовы, как пионеры (хотя в случае с Лизой уместно скорее говорить о комсомоле).

И все-таки — почему Трусова, которая после чемпионата мира говорила о том, что ее устраивает все у Плющенко, через месяц все переиграла? Как Косторная согласилась на не самые приятные интервью Первому каналу про усмирение гордыни, отыграв свою критику Тутберидзе? Ведь в сентябре 2020-го было так:

Их не слышали полгода. И они многое рассказали.

Я один раз сказала и очень пожалела об этом

— Алена, можно поздравить вас с возвращением тройного акселя? На тренировках были чистые попытки.

— Сегодня тройной аксель в прокате не получился от слова «совсем». Я не особо расстраиваюсь, потому что в принципе сегодня первый раз вышла на прокаты с такими сложными элементами, с практически максимальным контентом. Просто теперь знаю, над чем нужно больше работать.

— Планируете возвращаться к набору из трех тройных акселей?

— Могу сказать, что в произвольной программе на 90% у меня будет один тройной аксель. Сейчас стоит задача в первую очередь показать программы, прокаты именно для этого нужны. Чтобы судьи могли посмотреть и оценить, указать на недоработки. Пока с тренерами решили, что будем идти к трем акселям постепенно.

— Есть ли понимание, почему он так долго не восстанавливался?

— Чистые попытки были уже на шоу весной, там было даже видео. Пусть и со степ-аутом, но вполне вменяемая попытка. Он был докрученным. Потом я улетела на отдых на две недели, и, естественно, после этого нужно начинать все заново.

— Даниил Маркович говорил, что проблема вашего акселя в голове, а не в теле. Что он имел в виду?

— Я не всегда могу заставить себя прыгать тройной аксель, если не чувствую наката, поворота, если я вялая. Я не могу позволить себе идти в этот прыжок, потому что не получится что-то адекватное и есть риск травмы, чего я совсем не хочу. Травма — это пропуск соревнований и потеря времени, которого и так у меня очень мало.

— Как оцениваете ваше физическое состояние сейчас? Если в процентах.

— Прокат нельзя оценить в сто процентов. На столько я не катала ни разу, ну, может, процентов 75 обычно выходит. Всегда есть шероховатости, недоработки, а вот сегодняшний прокат, наверное, на 50% был сделан.

— Год назад вы на прокатах ярко, как вы умеете, говорили об уходе от Тутберидзе к Плющенко. Можно ли вас попросить о таком же анализе ситуации — как вы изменились после перехода?

— Знаете, я один раз сказала и очень сильно пожалела об этом. Теперь буду молчать.

Полгода меня изменили в каких-то аспектах сильно. Дисциплинированности у меня особо не прибавилось. Ну вот потому что. Но я очень стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена, осмысленно подходить к тренировкам, ставить задачи и выполнять. Тренеры мне в этом помогают. Каждый день по-разному, но помогают.

— Они тоже замечают, что дисциплинированности не прибавилось?

— Иногда бывает, что одернут, Этери Георгиевна скажет, что надо повнимательнее. Даниил Маркович тоже может добавить много чего. Могут и подбодрить, если не получается, и в чувство привести. Методы всегда разные, разные слова, но они мне очень помогают.

— Даниил Глейхенгауз, комментируя вашу короткую программу, сказал, что Алена получила тот блюз, который так давно хотела. Это правда?

— Я хотела блюз, но не знала, какую конкретно музыку хочу. Слушала много вариантов. Слушаешь-слушаешь, и обычно после десятого раза начинает надоедать. Эту песню мне дала послушать Диана Дэвис, отправила ссылочку в WhatsApp. Мы спросили мнения друг друга, и было два одинаковых сообщения: «Это просто бомба, это вау, супер!» Когда я его слушала, когда мы начали ставить, поняла, что именно это давно и хотела.

11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— С Евгением Плющенко после ухода общались? Как расстались?

— Я приходила на каток в «Ангелы Плющенко», который новый, в Горках. Приходила и к Евгению Викторовичу [Плющенко], и к Сергею Александровичу [Розанову], и к Яне Александровне [Рудковской]. Но Евгений Викторович был на льду, поэтому мы общались с Яной Александровной. Я подарила букет, мы закончили на хорошей ноте. Никаких вопросов, конфликтов не осталось.

— Финансовых вопросов тоже не осталось? А то были об этом разговоры.

— Нет.

— Как изменились ваши отношения с Этери Георгиевной после возвращения?

— Мы решили, что было, то прошло, и мы не будем возвращаться к этой теме. Идем дальше и работаем на мою дальнейшую карьеру.

Ну и последний вопрос был очень в тему — судя по всему, от здешнего человека:

— А куда вы деваете игрушки? Нет, ну скажите — где вы их храните-то?

— Я везу далеко не все игрушки, стараюсь раздавать детям на катке, они всегда очень рады.

— А сколько у вас их дома? А в руках у вас что это?

— Штук 10, которые от самых близких людей. А единорог, который в моих руках, будто из сериала «Сверхъестественное».

Алена — это действительно что-то из сверхъестественного.

Как отреагировал Плющенко на уход? Вроде нормально

Трусова была лаконичнее, но тем не менее внешне она точно производит более взрослое впечатление. Правда, ее объяснение ухода от Плющенко после вполне себе лояльной оценки в Стокгольме вопросов не сняло. Вроде бы да, все логично — ушла туда, где лучше. Но как же так резко? Главное, что сказала Саша, — решение она принимала сама.

— У вас яркая программа, Фрида Кало была женщиной-бунтаркой. Изучали ее биографию, и как появилась идея?

— Конечно, я смотрела фильм о ней и увидела между нами сходства, теперь стараюсь передать ее характер. Предложили программу Этери Георгиевна и Даниил Маркович. Я, конечно, удивилась, было необычно. Спросили: «Какие предположения?» Я не знала. А потом мне Даниил Маркович поставил музыку, сказал, что хотел посмотреть, как я отреагирую.

— А в произвольной у вас Круэлла, а она была живодерка. Каково вам, собачнице, катать такую программу?

— В новом фильме она не живодерка. Да, говорит один раз, что она сделает из далматинцев, но в итоге все заканчивается хорошо. У нее в конце пять собак.

— У вас есть американская виза, выступите ли вы на «Гран-при?»

— У меня есть виза, я успеваю на все турниры. Вылетаю в Бостон на турнир категории В 14 сентября. Не сложный ли график? Попробуем, у меня первый раз в жизни такое.

— После чемпионата мира вас спросили, устраивает ли вас все в академии Плющенко, и вы ответили, что да. Но через месяц ушли от тренера. Что произошло за этот месяц?

— Действительно, я решила вернуться. Наверное, потому что мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Инициатива исходила от меня. Я за себя всегда решаю сама, и никто не может что-то сказать.

— Как отреагировала Тутберидзе?

— Ну как, мы пришли... Поговорили, пришла к тренировку, и все стало как было раньше.

— А с Плющенко прощались, как прошло?

— Все нормально, да, конечно.

— Он удивился?

— Вроде нормально отреагировал.

— А в какой момент пришло это понимание?

— После чемпионата мира я думала, как будет развиваться следующий сезон, и решила, что лучше будет так. Для меня он, конечно, был неудачей. На тренировках я всегда катала чисто, а получилось... так.