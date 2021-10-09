Судейство коричневого оттенка. Коляда проиграл американцу Брауну, который не умеет делать четверные

Россиянина засудили или сам виноват?

Finlandia Trophy. Мужчины

1. Джейсон Браун (США) — 262,52

2. Михаил Коляда (Россия) — 256,98

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 249,25...

5. Евгений Семененко (Россия) — 242,23

Проходящий в Эспоо Finlandia Trophy телекартинкой навевает ностальгические докоронавирусные ощущения. Полные трибуны, мировые звезды и даже драматичный исход. Ну и мякотка — споры о судействе! На сей раз в канонической ситуации — Россия против США.

Алиев возвращает форму, Семененко был лучшим из наших

Дано: перед произвольной программой в пятерке двое наших. Лидируют с одинаковым результатом 92,39 балла канадец Киган Мессинг и американец Джейсон Браун. Михаил Коляда — в солидных 10 баллах позади, рядом (сенсационно) русский швед Николай Майоров и (несенсационно) русский россиянин Дмитрий Алиев.

Первым из наших на произволку вышел молодой Евгений Семененко. После провального первого дня под очередное творение Игоря Корнелюка он дал жару. Вместо «Бандитского Петербурга» 90-х теперь бандитская Москва 30-х — классическая «Мастер и Маргарита». И под нее были показаны три чистейших четверных и два тройных акселя во второй половине. Коляде он в произвольной чуть-чуть уступил, но это особенности института репутации.

Затем был Алиев, который в начало сезона пришел явно не в лучшей форме и после короткой программы жаловался не только на физические, но и ментальные проблемы. Но после проката заслужил похлопывание по колену от тренера Евгения Рукавицына — за почти удавшийся четверной лутц и плюсовой тулупный каскад 4+3.

Коляда не избавился от «бабочек»

Душераздирающим зрелищем был перфоманс Майорова. Николай бьется за попадание на Олимпиаду против своего же олимпийского комитета — почитайте интервью его мамы и тренера об этой сумасбродной побочке шведского социализма. И вот, казалось бы, прорвало, шаг до подиума! Но перфоманс лежал где-то между брейкдансом и полировкой льда. Сидя в комнате ожидания оценок, Николай говорил маме «Я ни одного прыжка не прыгнул!», та саркастично заметила — «рекорд». В итоге швед заткнул уши, чтобы не слышать баллы.

Показательная реакция Николая Майорова на оценки. pic.twitter.com/d8aP5p47VN — Lublineс93 (@Lublinec931) October 8, 2021

Наконец пошли забиваться гвозди программы. Элегантный Коляда со «Списком Шиндлера» мог брать здесь важное психологически золото. Давно он не выигрывал крупные международный турниры — добавьте к коронавирусному сезону его многомесячную болезнь. Если не считать февральский Challenge Cup в Гааге — то с того же Finlandia Trophy 2018 года. Но два четверных он приземлил через «тройки» и, конечно, не обошелся без «бабочки», что за долгие годы осталось его фирменным элементом. Алексей Мишин пророчески качал головой: «Аксель... Это же 10 баллов!» (1,19 вместо 8 базовых плюс надбавки) И он был, как часто бывает, прав.

Браун без ультра-си выиграл

Прокат Коляды был сносным, но победным мог стать, только если другие дали бы шанс. Вот любитель кантри Киган Мессинг — дал. Изловчился споткнуться даже не на дорожке, а при обычном наборе скорости, как делают дети на новогоднем катке. Ну и затем сразу скис и отлетел на четвертое место.

Джейсон Браун отдавать победу Коляде почему-то не захотел. Надо понимать, кто такой Браун. Это любимец ахающих девушек, «зайчик» и вообще милаш. Но не умеющий прыгать четверные. Яркая дилемма между техникой и компонентами. Катит Джейсон, конечно, прекрасно — в программе мало свободных мест, сплошные спирали, прыжки в шпагаты и тому подобное. Но под тот же «Список Шиндлера» Браун не смог извлечь из себя хотя бы один тройной аксель. На единственном он расшибся об лед. Контент, подобный брауновскому, сегодня показывали девушки на Кубке Санкт-Петербурга.

В свое время Брауна очень не любил Алексей Ягудин, смеясь над его успехами на международной арене. В последнее время олимпийский чемпион стал много политкорректнее, но суть осталась той же. Вот Браун под визги трибун и стоячую овацию откатывает свой питерско-женский контент. Это даже не моя формулировка — чаты после финиша соревнований взорвались негодованием. «Как это непрыгающее нечто может выигрывать?» — это еще щадящие формулировки. Но он берет золото — 262,52 у подопечного Брайана Орсера против 256,98 у мишинского бойца. А когда-то Орсер с Медведевой обставлял Мишина и Туктамышеву на Кубке России...

Судья нарушил правила. А американский арбитр тащил Коляду

И когда речь о коричневом цвете судейства — вопрос не обязательно к людям за столиками. У Коляды вообще вчера обнаружили одинаковые с короткой программой дорожки (Алексей Николаевич, сделайте с этим что-нибудь!) Но сама по себе статистика ведь удивительная. Турнир выиграл человек, занявший пятое место в произвольной программе, не прыгнувший ни одного элемента ультра-си, и получивший запрещенные 9,75 балла за интерпретацию музыки при падении. По официальным правилам ставить выше 9,50 запрещено. Ладно, это правило резиновое, а уж приглянувшемуся судьям американцу точно можно. Но первые минуты после окончания турнира его сайт вообще рухнул — видимо, финны не ожидали, что столько народу пойдет скачивать протоколы.

Но что самое удивительное — американский судья Роберт Розенблут оценил Коляду выше, чем Брауна. И по его оценкам Михаил должен был быть к Джейсону гораздо ближе. Если кого-то и обвинять, то представителей Швейцарии, Канады и Германии. У россиянина и американца на некоторых элементах разница в оценках 4-5 баллов. То есть один арбитр ставит 0, а соседний +5 (при шкале от -5 до +5). Это, конечно, аномалия.

В свежем споре, наверное, нет правых и виноватых. Все зависит от ракурса. Но понять нуижно две вещи.

1) Сейчас это происходит на Finlandia Trophy, но точно так же может перекочевать на Олимпиаду, где нам с американцами разыгрывать золото командного турнира. Если мы умеем в технику и берем ею — надо создавать еще более прочную подушку безопасности.

2) «Бабочки» не нужны при любом раскладе. Чтобы требовать справедливости, надо быть чистым самому, мы это проходили на художественной гимнастике. Ну и всегда помнить актуальный до сих пор принцип — важно, не как прыгнут, а как посчитают. И работать в этом направлении тоже.