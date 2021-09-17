Упущенный год или необходимая школа? Что дала академия Плющенко Трусовой и Косторной

Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе — верный шаг, но не стоит во всем винить Евгения.

Главный сюжет контрольных прокатов в Челябинске — чистый прокат Александры Трусовой с пятью четверными прыжками. На подобный набор она закладывалась еще два года назад и, судя по тренировкам, была готова исполнить его в марте 2020-го, но чемпионат мира в Монреале отменил коронавирус. Затем Трусова несколько раз выходила с пятью четверными в заявке в прошлом году, когда тренировалась в «Ангелах Плющенко». Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Александре постоянно чего-то не хватало, и возникал даже логичный вопрос: стоит ли вообще пытаться объять необъятное? Этери Тутберидзе доказала, что стоило. А заодно вернула в игру Алену Косторную, реанимировав ее коронный тройной аксель. Так, значит, полный сезон в команде Евгения Плющенко был потерей времени? Или он дал возможность девушкам раскрыть себя с неожиданных сторон?

Косторной переход был не нужен, Трусовой — жизненно необходим

Для начала вспомним, в каком статусе покидала «Самбо-70» та же Трусова. В сезоне-2019/20 она проиграла все старты, где в соперницах были Косторная и Щербакова. Стабильное третье место в финале «Гран-при», на чемпионате России, чемпионате Европы. Алена и Анна боролись друг с другом за титул, Александра же — сама с собой. Загнав себя непосильно сложным контентом, она уступала конкуренткам в компонентах и стабильности. А значит, не могла претендовать на победу. У спортсменки был очевидный кризис, и переход в «Ангелы Плющенко» в ее случае был абсолютно логичным. Для успеха на Олимпиаде что-то нужно было менять.

С Косторной обратная история. «Уязвленное самолюбие» и персональный подход в работе Сергея Розанова помогли Алене в короткие сроки освоить тройной аксель. Понадобился всего один турнир, чтобы она довела его практически до совершенства и элемент стал напоминать чит-код в видеоигре. Вместе с талантом скольжения и презентации элемент ультра-си делал Косторную практически непобедимой, за весь сезон она проиграла только чемпионат страны. К лету 2020-го она — номер один в мире и главный фаворит перед Олимпиадой. Был ли смысл искать другой путь к успеху? В случае с Аленой были важные личные психологические нюансы, и вряд ли когда-нибудь нам откроется полная картина произошедшего. В отличие от Трусовой, Косторной нужны были реформы, а не революция.

Трусову Плющенко не пытался поменять, Алена отреклась от «Хрустального»

Правда, получилось ровно наоборот. Плющенко и не пытался перестроить Александру. Он следил за ней еще с юниорских лет и предлагал перейти в свою школу еще в конце 2017-го. Поэтому к 2020-му уже четко знал, как планирует добиваться с ней успеха. То, что именно Трусова будет важнейшим козырем, сомнению не подлежит — Евгений четко давал понять, кто из двух сбежавших из «Хрустального» звезд ему нужнее. При этом Плющенко видел, что Тутберидзе достигла значительных успехов с Трусовой и для побед ей не хватало лишь нескольких деталей. Ими Евгений и занялся. С Александрой поработали отличные специалисты по презентации и скольжению, зарубежные хореографы, психологи и тренеры по технике. Наконец-то мы смогли увидеть альтернативный взгляд на творческий потенциал фигуристки и поняли, что Трусовой под силу и лирика, и драма, да и коньком она владеет неплохо.

Плющенко не стал ломать уникальную технику четверных прыжков. Он решил исправить проблемы со второй оценкой, а также со стабильностью прокатов. А стабильность во многом зависит от психологического состояния. Для уверенности в себе Александре нужен был статус полной эксклюзивности. В команде Тутберидзе на подобный запрос ей бы никогда не ответили, а Плющенко дал ученице желаемое. Пусть и в ущерб Косторной. Алене для того, чтобы оторваться от соперников, нужно было сохранить имеющиеся преимущества и добавить к ним, например, один или два четверных прыжка. Разучи Алена сальхов — вероятно, обыграть ее было бы нереально. Но в «Ангелах Плющенко» зачем-то стали лезть в образы и хореографию. Косторная за прошлый сезон, где она пропустила большинство стартов, поменяла четыре программы. Она хотела отказаться от любых ассоциаций с прежним жизненным этапом. Но для этого пришлось лишить себя и главного преимущества.

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Трусова обрела себя у Плющенко, Косторная только «обнулилась»

К быстрому успеху не смогли прийти ни Трусова, ни Косторная. Для обеих «командировка» к Плющенко стала спорной вехой, но если Александра вернулась из нее другим человеком, то Алену к контрольным прокатам Челябинска просто откатили до состояния весны 2020-го. Будто и не было этих сложнейших в ее жизни полутора лет со множеством не только спортивных испытаний. Возможно, Косторная закалилась характером, и теперь ей будет проще в нервный олимпийский год. Но с точки зрения фигурного катания она в «Ангелах Плющенко» приобрела несоизмеримо меньше по сравнению с тем, что потеряла. Трусова — напротив. Ей и терять особо было нечего. Она могла бы затеряться в толпе талантов «Хрустального», тем более пандемия раньше срока вывела во взрослые Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. За год с небольшим у Плющенко она прибавила там, где это было необходимо, и подошла к Олимпиаде в полной боевой готовности.

Успех «беглянок» после возвращения к Тутберидзе заслуг Евгения не отменяет. Этери всегда была на голову выше всех в плане подведения спортсмена к старту. Другое дело, что работать в это межсезонье ей пришлось с новой Трусовой, разительно отличающейся от версии сезона-2019/20. Лучше текущая или хуже, точно можно будет сказать только после Пекина, но прямо сейчас эксперты отмечают прогресс уроженки Рязани в артистизме. Ее произвольная программа под саундтрек из фильма «Круэлла» произвела фурор, и дело не только в удачном исполнении пяти четверных (наконец-то!). В отличие от вариаций на тему «Игры престолов», Александра теперь не просто гонится за мировыми рекордами, но и рассказывает историю на льду. Успешная программа — это всегда про поиск баланса между хореографией и техникой, поиск себя. Косторная нашла победный рецепт еще два года назад. Трусовой же год с Плющенко был необходим. Безотносительно того, чем закончатся олимпийские разборки в Китае.