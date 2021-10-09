Камила не справилась с нервами и упала с тройнойго акселя, Косторная свой коронный элемент ультра-си пока не вернула.

Finlandia Trophy. Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81,53

2. Алена Косторная (Россия) — 78,61

3. Камила Валиева (Россия) — 74,93

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,5

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 68,82

На «челленджере» в Финляндии выступали девушки, которым буквально через пару недель предстоит снова встретиться на «Гран-при» в Канаде. Более того, все три — Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева — могут прекрасно исполнять тройные акселя, что не раз у них получалось. В произвольной программе это может и не иметь решающего значения, зато для короткой наличие ультра-си критично. Но у каждой из фигуристок на том турнире была своя задача. И от этого турнир стал только интереснее — круто наблюдать за индивидуальными историями, разворачивающимися в режиме реального времени.

Дебют Валиевой и возвращение Косторной

Камила Валиева, по сути, в прошлом году провела свой первый сезон на взрослом уровне, но получился он только в России. У нас в стране можно выступать по разряду мастеров спорта и раньше 15 лет. Но если бы не было всего этого пандемийного сезона, то Камила стартовала бы в юниорах. Так что сейчас состоялось настоящее начало международных соревнований на взрослом уровне Валиевой. На тренировке спортсменка из «Хрустального» была мега-уверенной — штамповала четверной сальхов, тулуп, тройной аксель, каскады. Падение было только одно, но с квада. А вот в прокате фигуристка, видимо, переволновалась — упала с трикселя, не докрутив его, так что элемент даже понизили в базе. Остальное было высоко оценено, хотя было видно, что Камила переживает. И все-таки начало положено, оценка в почти 75 баллов совсем неплоха.

Задача Алены Косторной — просто вернуться к международным соревнованиям. У нее в Финляндии тоже получился почти дебют — первый турнир вне страны с победного чемпионата Европы. В короткой снова без тройного акселя, как и два года назад, но это, наверное, и к лучшему — надо же сначала обрести уверенность в себе. Аленин блюз пока не выглядит таким звенящим, как может быть, но это большой шаг к той Косторной, к которой все привыкли в сезоне 2019/20 — целеустремленной, уверенной, временами дерзкой и с широкой улыбкой, оттеняющей ее прекрасные глаза.

Императорское выступление Туктамышевой

Пока все пророчили новый мировой рекорд за короткую программу Камиле Валиевой, никто уже особо не рассчитывал на Елизавету Туктамышеву. Ей больше отдавали третье место и баллов 74-75 с чистым прокатом. Тут можно прикинуть, что если на чемпионате мира было 78, то здесь будет несколько ниже — все-таки начало сезона, а компонентами Лизу и так обычно не балуют. Но что-то пошло по-другому сценарию — Туктамышева по итогам дня лидирует с лучшими баллами в карьере.

Короткая под вокальное исполнение танго Oblivion еще на открытых прокатах успела покорить зрителей — постановщик Илья Авербух и чемпионка мира-2015 нашли друг друга и создали вместе еще одну крутую программу. Первое совместное творчество — показательное выступление Shallow, где фигуристка выступала в ярком зеленом платье. Для Лизы это нестандартная постановка — обычно спортсменка «зажигает», а не катает глубокие драматические номера. Тот эксперимент оказался успешным, так что для олимпийского сезона Туктамышева и ее тренер Алексей Николаевич Мишин решили поработать в том же направлении.

Но такую программу нужно катать обязательно чисто — да и в целом все постановки. При безошибочном прокате легко может поменяться восприятие произведения. На открытых прокатах у Лизы почти получилось — только каскад не досчитался оборота. А в Финляндии было удачным почти все — только аксель мог бы быть исполнен еще увереннее. Зато фигуристка наконец додержала все вращения и получила за них заслуженные надбавки — это то, чего часто не хватало в предыдущие сезоны. А итоговый балл и тем более оценка за компоненты говорит нам, что Туктамышеву, кажется, наконец воспринимают как серьезного претендента на Олимпийские игры. У Камилы, Алены и Лизы они на этом турнире в короткой программе почти одинаковые — все решила техника.

Отдельно хочется сказать про Анастасию Губанову — победительницу юниорских этапов «Гран-при», до недавних пор представлявшую Россию. Ей предложили перейти выступать в сборную Грузию, и Настя согласилась. И абсолютно не зря — все четвертые за непрыжковые и ни одного недокрута. Оценка за компоненты невысокая, но в сумме под 70 баллов — уже неплохой результат. Кажется, Европа может получить сильную спортсменку и конкурентку за пьедестал хотя бы на чемпионате континента.

Выходные закончатся произвольной программой девушек — они последними выступят на турнире в Финляндии. Как бы ни закончился турнир, один вывод можно сделать сейчас — в России никого не списывают со счетов в борьбе за путевку на Олимпийские игры. И это круто — пусть все решают именно соревнования и конкретные прокаты.