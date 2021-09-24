Три версии снятия Трусовой. Детектив в Сызрани, где Туктамышева ловко избежала вопивших фанаток

Салтыков-Щедрин и Акунин завидуют драматургии Кубка России в русской глубинке.

Этап Кубка России в Сызрани

Женщины. Итог после произвольной программы

1. Елизавета Туктамышева — 220,07

2. Вероника Яметова — 189,25

3. Станислава Молчанова — 178,22

Загадка первая: почему снялась Трусова?

Сырая Сызрань созерцала суперсобытие. Серость дня можно было избежать только в одном месте — Ледовом дворце. Над городом уже два дня льет дождь, и чтобы добраться до арены, надо переплыть пару луж или как минимум перепрыгнуть пролетным акселем. Заранее извините, если кто обиделся на определение «глубинка». 180-тысячный город, конечно, не маленький, просто равноудаленно завис между областными центрами. И до Самары тут неблизко, а с трех остальных сторон этого ромба Саратов, Пенза и Ульяновск.

Но на арене такой же праздник, даже в отсутствие Трусовой. Ее снятие так и осталось загадкой, или, вернее, вопросом, на который могут ответить сразу три версии. Во-первых, Трусова приезжала конкретно ради акселя и не планировала выступать в произвольной. Это подсказывает логика. Во-вторых, по заявлению федерации, она снялась по медицинским показаниям. В-третьих, в пятницу вечером в Кремле должен состояться концерт в честь 50-летия «Самбо-70», куда Трусова была приглашена, — об этом рассказал «СЭ» Ренат Лайшев. Но что мешает этим трем причинам объединиться в одну с весом 0,33 каждая?

Заявление ФФККР про Александру Трусову.

Загадка вторая: как оценить победу Туктамышевой?

Так или иначе, в отсутствие Трусовой Туктамышева была предоставлена сама себе. Возможно, для нее это даже лучшая тренировка — когда бороться нужно только с собой. Хотя, строго говоря, Вероника Яметова и Полина Свириденко были не так уж и далеко — в нескольких баллах. Звездный час, как-никак.

Но Туктамышева шансов никому не дала. Сегодня она сумела выкинуть из мозга все вчерашнее и кайфовала. Музыка подходящая, идеально генерирует аплодисменты. Каскад с тройным акселем получился, второй, сольный, удалось приземлить через «тройку». Все остальные прыжки остались чистыми. Но что заводило публику — так это движения бедрами и ощущение безудержного танца. Оно сегодня было. Я правда видел, как у бортика под эту музыку танцевали местные девчонки! Без преувеличения. И, наверное, самый культурный охранник мира, который за два дня стал ценителем Рахманинова и Вивальди, шипел: «Во время прокатов ходить, вы чего?»

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А дальше вопрос дискуссионный или риторический — перекрывает ли увиденное сегодня впечатление от начала сезона. 220,07 балла в сумме и 149,41 за произвольную, конечно, много, но без соперниц, в тепличных условиях и с кубкороссийским судейством. И когда закончатся слюнки, которые текут при взгляде на эту программу, сможем ли мы сказать — да, Лиза убеждает в олимпийских амбициях? Наверное, пока нет.

Загадка третья: а Лиза выйдет?

Но это все спортивные расклады, а главное, что дарит спорт, — эмоции. На носовом платке, где стыкуются трибуны и зона спортсменов, толпа детей сшибала все вокруг. Скандировала минуты две: «Лиза! Лиза!» Затем переместилась к раздевалке, куда зашел Алексей Мишин. Вопрошала: «А она выйдет?» Болельщики тут вообще лучшие. Худайбердиевой и Базину вчера подарили их портрет в рамке. Ну где еще такая артхаусная любовь к спортсменам, которых за пределами тусовки ну мало кто знает? Алексей Мишин, покидая арену с Андреем Лазукиным, заметил: «Спасибо, было очень дружелюбно!» Охранница арены ответила с иронией: «Нам тоже понравилось».

Лиза в итоге вышла. Но через боковой вход, быстро дошагав в яркой желтой куртке до машины с чемоданом. Через стекло видно было, но не добежала бы даже интерсекс-бегунья Мбома. Было немного жаль смотреть, как тем временем дети чуть ли не штурмуют раздевалку. Но бизнес, ничего личного — самолет у фигуристки был уже вечером, а на завтра она была заявлена в шоу «Влюбленные в фигурное катание». На афишах была, а в билетах уже не упоминалась. Вот вам еще одно ответвление сызранского детектива.

Пост она сдает Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Дальше тащить звездный статус турнира будут они.