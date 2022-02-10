Возрастной ценз теперь уже точно поднимут. Что будет с нашими юниорками

Удар чиновников из ISU по доминированию российских фигуристок.

Вчера мир фигурного катание был снова взбудоражен новостью из российских СМИ о планах ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании уже через год. Планы Международного союза конькобежцев обсудить вопрос о целесообразности допуска вчерашних юниорок на взрослые старты поднимался давно, но раньше это была инициатива отдельных стран. Теперь, по данным Matchtv.ru, в качестве действующего лица выступает сам ISU, так что шансы на изменение правил близки к максимальным. Так что же нас ждет в следующем олимпийском цикле?

Совет ISU выступит от своего имени в пользу повышения возрастного ценза

Мы и раньше знали, что Международный союз конькобежцев этим летом будет обсуждать вероятные изменения возрастных норм в фигурном катании, но мало кто ожидал новостей прямо во время Олимпиады. Изначально реформ требовали представители Норвегии и Нидерландов, но ISU сменила дискурс и повысило статус предложения двух стран до уровня инициативы самого совета организации. Правда, здесь многое будут зависеть о того, как пойдет процесс смены власти внутри самой международной федерации. Ее 78-летний глава голландец Ян Дейкема будущим летом собирается на пенсию. Кто станет его преемником и какую он займет позицию по возрастному цензу — пока непонятно. Возможно, вопрос о юниорах и выборы нового президента пройдут на одном и том же конгрессе. И тогда данный вопрос станет одной из площадок для предвыборной борьбы.

Как бы то ни было, новое предложение о повышении ценза было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU. В следующем сезоне изменений ждать не стоит — во взрослые смогут переходить все также с 15 лет. А вот через год с сезона 2023/24 возрастной ценз, по данным Matchtv.ru, планируется поднят до 16 лет. В сезоне 2024/25 — до итоговых 17. При этом оставят норму, действующую и сейчас, когда возраст считают от 1 июля текущего года. «Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры», — гласит пояснительная записка при документе.

Жилиной и Акатьевой придется долго ждать взрослых стартов

В таком виде шансы, что изменения вступят в силу близятся к 100 процентам. Выдвинутые на голосования отдельными странами-участниками ISU одобряют далеко не всегда. Все решают договоренности между федерациями и настроение перед непосредственным голосованием. Напомним, что оно пройдет в июне 2022 года на тайском курорте Пхукет. Теперь же нужны веские аргументы, чтобы остановить функционеров от локальной революции. К тому же по данным телеграм-канала «Лапидарность», 86,2 процентов респондентов опроса ISU поддержали повышение возрастных ограничений для фигуристов. Значит серьезного сопротивления на конгрессе практически ни от кого ждать не стоит. Хотя у России до сих пор было крайне отрицательное отношения к подобным идеям. Впрочем, даже у нас в стране по данному вопросу нет консенсуса. Многие эксперты все чаще говорят о желании видеть на льду зрелое женское катание, хоть и восхищаются успехами наших юных чемпионок.

Сразу надо отметить в каком положении будут наши молодые звезды. Кто уже сейчас катается по взрослым — Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых к 2023 проблем с возрастом иметь не будут. К тому же тех, кто уже успел сменить свой возрастной статус, изменения, вроде бы, касаться не должны. Софья Самоделкина и Софья Муравьева с Аделией Петросян переходят во взрослые на будущий год — у них все под контролем. Трагически не везет только другой Софье — Акатьевой. Ученица Этери Тутберидзе рискует надолго задержаться в юниорах из-за лишних шести дней. Она родилась 7 июля 2007, так что на будущий год по версии ISU ей будет только 14 лет, через год 15, еще через год 16. Неужели ей придется ждать своего шанса вплоть до 2025 года? Проблемы могут возникнуть и у Вероники Жилиной, которой сейчас всего 13 лет и до проектного статуса взрослой ее отделяют целых пять лет.

Аргументы в пользу заботы о здоровье звучат наивно

Попытки поднять возрастной ценз предпринимали и раньше. К примеру, вопрос выставлялся на голосование на конгрессе 2018 года, но тогда одобрения необходимого числа делегатов не получил. Теперь же многое изменилось, так как основная аргументация чиновников — забота о здоровье спортсменок, а не борьба за эстетику в катании или с доминированием России. Как утверждают консультировавшие ISU медицинские специалисты, допуск несовершеннолетних спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребенка. Правда те же самые специалисты утверждают, что нагрузки зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития. При рассмотрении проблемы возрастного ценза нужно учитывать физическую, умственную, когнитивную и эмоциональную зрелость, а также от возраста скелета, то есть степень окостенелости костной структуры. И это исключительно индивидуальные показатели.

То есть для одного ребенка опасным будет выступать по взрослым в 15 лет, но другой — физически будет готов к таким нагрузкам и в 13. Так зачем же всех сводить под одну гребенку? Никто же не заставляет уходить из юниоров как можно раньше, это только опция. И чем кардинально отличаются нагрузки в юниорах и во взрослых соревнованиях? В правилах отличия только в одном хореографическом элементе и запрете на четверные и тройной аксель в короткой. И то четверные запрещены в короткой у девушек и по взрослым, а тройной аксель юниорки прыгают в обход ограничений через каскад. Если же говорить о том, что подобная мера остановит тренеров, которые форсируют изучение своими ученицами квадов, то и это не сработает. Как учили, так и будут, к тому же начинать работу над четверными во взрослом возрасте еще опаснее. Пока все напоминает борьбу с ветряными мельницами, но нет сомнения, что и российское фигурное катание в целом, и наши тренеры в частности адаптируются к новым условиям. Что бы не решил конгресс ISU.