Участники «Ледникового периода» поссорились из-за поцелуя. У Бородиной и Преснякова все плохо

Травма выбила из шоу еще одну участницу, что спасло от «номинации» экс-ведущую «Дома-2».

«Ледниковый период». Четвертый выпуск

1. Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников — 12.00

2. Татьяна Волосожар / Федор Федотов — 12.00

3. Оксана Домнина / Кирилл Зайцев — 11.98

4. Евгения Медведева / Даня Милохин — 11.94

5. Яна Хохлова / Гела Месхи — 11.90

6. Аглая Шиловская / Максим Шабалин — 11.88

7. Агата Муцениеце / Александр Энберт — 11.86

8. Екатерина Боброва / Макар Запорожский — 11.78

9. Янина Студилина / Виталий Новиков — 11.76

10. Дарья Мельникова / Максим Маринин — 11.68

11. Наталья Забияко / Никита Пресняков — 11.68

12. Ксения Бородина / Дмитрий Соловьев — 11.58

13. Анна Старшенбаум / Роман Костомаров — 00.00

Фигурное катание поражает зрителя своим разнообразием. Пока Александра Трусова бьется с Нейтаном Ченом в Лас-Вегасе за количество четверных, в Москве Ксения Бородина, Даня Милохин, Никита Пресняков и другие звезды шоу-бизнеса под ручку с героями спортивных арен прошлых лет бьются за титул чемпиона «Ледникового периода» — проекта Первого канала. Конечно, ни о каких элементах ультра-си и говорить здесь не приходится, но критики, твердящие о полном отсутствии связи шоу со спортом, не совсем правы. С каждым следующим выпуском сезона отдельные пары все больше выделяются своим уровнем. В то время как другие едва выживают после очередной номинации на вылет. Пятая неделя лишит нас одного дуэта, но Анна Старшенбаум и Роман Костомаров снимаются добровольно из-за риска травмы партнерши.

Тарасова спасла от вылета Шиловскую, Бородина выиграла битву болельщиков

На этой неделе мы должны были потерять одну из пар. Но кто же знал, что это произойдет настолько трагично. Актриса Анна Старшенбаум добровольно покидает проект, решив не рисковать здоровьем, а вместе с ней вынужден отказаться от участия и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Вынудила закончить ледовые занятия девушку травма, которую Старшенбаум получила еще на самом старте сезона. Дальше она понимает риск рецидива, да и заходить на сложные поддержки после повреждения уже не может. «Врачи диагностировали повреждения мышц грудной клетки и многочисленные ушибы. Не помогают теперь даже обезболивающие. Только прямые уколы в мышцу. Так что никакие поддержки мы больше делать не сможем. Но мне же еще жить и жить! Я не готова жертвовать собой», — призналась актриса. Она подчеркнула, что даже Олимпиада не повод подвергать себя опасности, а важность победы в развлекательном шоу и вовсе вызывает вопросы. Для нее же самое важное в жизни — роль мамы и дочери. То есть общение с близкими людьми.

Снятие пары Старшенбаум/Костомаров позволило оставить в проекте Аглаю Шиловскую и Максима Шабалина. Они были претендентами на вылет наравне с Ксенией Бородиной и Дмитрием Соловьевым. По правилам проекта заканчивают выступления те, за кого из номинантов хуже проголосуют зрители. Экс-ведущая «Дома-2» с огромным преимуществом выиграла электронное голосование — 77% голосов за Бородину и Соловьева. Но в дело вмешалась Татьяна Тарасова. Она впечатлилась последним номером Шиловской и Шабалина, поэтому решила дать ребятам еще один шанс. «Было бы неправильно, если бы ты не каталась здесь дальше. Есть у меня возможность вас оставить, и я делаю это с большим удовольствием. Старайся дальше, голубушка!» — сказала Тарасова. Справедливости ради, в номинацию Шиловская угодила только из-за того, что пропустила прошлое выступление по причине травмы и автоматически набрала 0 баллов. Наверняка Тарасова учитывала и этот факт при принятии решения. А вот Бородина с Соловьевым прогресса не показывают и вновь на дне таблицы.

У Забияк о, Бородиной и Мельниковой проблемы с постановками

Ксению критиковал даже обычно спокойный Илья Авербух. Досталось ей за импровизацию по ходу выступления. «По катанию все хорошо, тем обиднее, что в конце мы ничего не поняли! Откуда они вдруг появились? Я тебе такие волосы не придумывал. Не нужна эта импровизация, понимаешь?» — неожиданно начал давить Авербух. «Ты слишком рано вышла из образа. Все умерло и разбилось для меня», — добавил к тому же Траньков. В борьбе за худший номер вечера Бородина сошлась с внуком Аллы Пугачевой. Никита Пресняков с Натальей Забияко показали экстравагантный прокат под хит нулевых «Невеста». Но если в третьем выпуске проекта пара получила наивысший балл, то в этот раз их перформанс судьям уже не сильно пришелся по душе. «В прошлый раз у меня не было мандража. Видимо, было комфортно под маской Битлджуса. Сегодня были ватные ноги все выступление», — объяснил неудачу сам Пресняков. И пообещал следующий номер поставить самостоятельно.

Не все гладко и у Дарьи Мельниковой. Вопросы к ее паре с Максимом Марининым возникли из-за образа под трек Nautilus Pompilius «Скованные одной цепью». Члены жюри предположили, что-либо ребята не до конца проявили свое актерское мастерство, либо промахнулся с идеей для программы хореограф-постановщик. «У вас лица закрыты, нет эмоций. Как на весь номер можно было оставить их за масками?» — не понимает задумку актер Андрей Соколов. «Недокрутили, хотелось какого-то развития сюжета. Или драматического, или хеппи-энда», — заметил Траньков. Понравилось выступление только певице Пелагее, но ее баллы не изменили общей картины — Мельникова/Манинин сейчас третьи из конца. Чуть выше Янина Студилина/Виталий Новиков и Екатерина Боброва/Макар Запорожский. Эти пары обошлись без заметной критики от жюри, но и успешным, судя по оценкам, их прокат назвать нельзя.

Волосожар покорила судей шпицем, Месхи подарил Тарасовой воблу

Добилась признания Тарасовой Агата Муцениеце. Поначалу она была едва ли не самым критикуемым со стороны жюри участником проекта, но от последнего выступления Татьяна Анатольевна была просто в полнейшем восторге. Номер Агаты и Александра Энберта под песню Елены Камбуровой «Дождик осенний» получил максимальный балл за артистизм от всех арбитров. «Во-первых, большое спасибо за музыку, во-вторых, за состояние партнеров в этой музыке и, в-третьих, большое спасибо за такой финал! Потрясающе!» — прокомментировала прокат Тарасова. Муцениеце объяснила успех упорными тренировками: «В последнее время Агата так много проводит времени на льду, что периодически даже забывает, какой день недели». Улучшили свое положение в проекте и Яна Хохлова/Гала Месхи. После финальных движений актер элегантно создает из реквизита букет и дарит его Тарасовой и Пелагее. «Взятку» в виде воблы судьи оценили по достоинству. «Вы классные, и вобла супер!» — прокричала Тарасова.

Янине Студилиной и Виталию Новикову поразить членов жюри не удалось. Камнем преткновения стали эмоции. Татьяна Навка и актер Андрей Соколов отчаянно требовали от Янины настоящих слез, о которых поется в песне Александра Серова «Я люблю тебя до слез», под которую они и выступали. Авербух был недоволен излишним эротизмом номера. «Вы что так долго целовались?» — спросил он перед объявлением оценок участников. Заступилась за право мужчины и женщины целоваться на льду Тарасова. «Самое главное — это поцелуй! Если нет поцелуя, то нет программы! Я всегда им это говорила», — заявила она. В то же время при оценке проката Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева главным для Тарасовой уже являются «слова и выражения музыки». Впрочем, в этом случае речь шла о положительной оценке. Удачно выстрелил и образ игривых школьников из «Зурбагана» Владимира Преснякова от Евгении Медведевой и Дани Милохина. Но и им далеко пока до неизменных лидеров. На первых местах две Татьяны — Тотьмянина и Волосожар. Жена Транькова и вовсе использовала «запрещенный прием» — покорила судей своим шпицем по кличке Декстер. Шансов устоять перед милым псом не было ни у кого.